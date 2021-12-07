Бийск: В каких районах Бийска 7 декабря отключат электроэнергию и холодную воду

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Графиком актуальных коммунальных отключений поделилось Управление ГОЧС и ПБ администрации города

Температура горячей воды «Бийскэнерго» составляет +77 на подаче, +51 на обратке, давление 9,5 и 2,6 атмосферы соответственно.

Зарегистрировано 9 ДТП, травмированных нет. Пожарные подразделения на тушение пожаров выезжали 2 раза. Скорая помощь обслужила 332 вызова.

7 декабря с 8.30 до 16.30 в связи с ремонтными работами будет отключено холодное водоснабжение по ул.: Льнокомбинат 13,14,15,а,б,в,ж,16 (Водоканал).

7 декабря с 8.30 до 16.30 в связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия от КТП-333, 68, 212 по ул.:

ул. МалоУгреневская 19-43,44

Шишкова 29а,31,33,33б,35, пер.Перевозный, 3а, 30б,32, Некрасовский 40б

ул.Ленина 115(МЭС).

7 декабря с 9.00 до 17.00 в связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия от КТП-664,93,78 по ул.:

Советская 215, 215/1, 215/2, 213/2, 217, 217/1, 217/2

Залинейная 2-27,31-77, Нижне Цесовская 116-124,200-205

Липового 1-7, 7/1-12(МЭС).

7 декабря с 9.00 до 12.00 в связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия от КТП-171 по ул. Ударная, 27 (МЭС).

С начала отопительного сезона в Бийске устранили более 130 дефектов на сетях

09:36, 02.12.2021 735

Бийский рабочий