ГОРНЯК22 03.12.2021
Алтайский край

Бийск: В каких районах Бийска 3 декабря отключат электроэнергию

Горняк22
3 часа Ago

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Графиком актуальных коммунальных отключений поделилось Управление ГОЧС и ПБ администрации Бийска

Температура горячей воды «Бийскэнерго» составляет +73 на подаче, +51 на обратке, давление 9,3 и 2,5 атмосферы соответственно.

Зарегистрировано 6 ДТП, травмированных нет. Скорая помощь обслужила 315 вызовов.

3 декабря с 9.00 до 12.00 в связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия от ТП-23 по ул.: Кузнецкая, 1-18, Ленина, 26-42,37-41, Л.Толстого, 72-74, пер. Ручейный, 1-9, Табунный, 1-17 МЭС).

3 декабря с 9.00 до 16.00 в связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия от ТП-136, ТП-78, ТП-365 по ул.:

  • Лермонтова, 65-97, 128-140, Андреевская, 79,95,82-106, пер. Пионерский, 30а-42а, 27-35, Весёлый 22а-32, 21-35а,
  • Чемальский, 26, Улалинский 33а-33ж, 39а-39г, 41б-41е.
  • пер. Липового, 1-7, 7/1-12
  • Тургенева, 51-63, 52-62, Белинского, 69-77, 40-44, пер. Ключевской, 15-31, 16-32. (МЭС)

В каких районах Бийска 3 декабря отключат электроэнергию1

С начала отопительного сезона в Бийске устранили более 130 дефектов на сетях

09:36, 02.12.2021 541

 

Бийский рабочий

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