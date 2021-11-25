Бийск: В конце ноября жители Алтайского испытают на себе сильную магнитную бурю

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Плохое самочувствие будет наблюдаться у метеозависимых людей и у тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой

В ноябре метеопатам предстоит пережить еще одну сильную магнитную бурю, которая будет продолжаться трое суток. Она начнется вечером 27 ноября и закончится 30-го числа. Сила геоударов будет на уровне 4 балла в первые два дня, на третий день колебания снизят свою интенсивность и будут держаться на уровне 3 баллов.

Все системы человеческого организма откликаются на магнитные бури. Чем сильнее колебания, тем хуже самочувствие. Все люди разные: кто-то абсолютно здоров и имеет крепкий иммунитет, а кому-то всю жизнь приходится бороться с хроническими заболеваниями. От этого и зависит симптоматика влияния магнитных бурь.

Стоит пересмотреть свой рацион, не нужно налегать на консервированную, жирную и соленую пищу. Во время магнитных бурь люди испытывают упадок сил, снижение концентрации внимания. Специалисты рекомендуют больше отдыхать, высыпаться.

Магнитные бури нередко сопровождаются головными болями, мигренями. У людей ухудшается сон, снижается тонус и теряются силы. Воздействию бурь подвержено более половины жителей Земли. В такие дни следует:

больше отдыхать;

меньше общаться с неприятными людьми, ссориться;

носить с собой или на себе успокаивающие минералы: аметист, лунный камень, аквамарин;

принимать ванны, расслабляться.

В такие дни нужно быть осторожнее за рулем, потому что внимание может быть рассеянным. Ученые отмечают учащение бытовых травм в периоды возмущений, так что будьте осторожнее в обращении с огнем и электричеством.

Также есть мнение, что влияние магнитных бурь усиливает вероятность конфликтов — в дни возмущений стоит быть аккуратнее в общении.

Считается, что средство от головной боли во время магнитных бурь — это отвар липового цвета. Ложку цветков липы нужно прокипятить 10 минут и выпить этот отвар перед сном.

Кроме того, на 25 и 26 ноября алтайские синоптики передали штормовое предупреждение — порывы ветра могут достигать 25-27 м/с, затем на Алтай придет кратковременное похолодание. С 27 ноября, начиная с западных районов вновь начнет поступать теплая воздушная масса, и температура днем уже повысится. Такие температурные скачки будут наблюдаться до конца ноября.

В Алтайском крае продлили штормпрогноз и ожидают похолодания

17:51, 24.11.2021 822

Бийский рабочий