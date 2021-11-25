Бийск: В Кремле назвали возможную дату итоговой пресс-конференции Владимира Путина

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Она может пройти 23 декабря, предполагается, что президент затронет темы международной повестки и борьбы с пандемией

Итоговая пресс-конференция президента Владимира Путина в 2021 году, скорее всего, пройдет во второй половине декабря, пишут «Ведомости».

Наиболее вероятная дата — четверг, 23 декабря, день дальней авиации ВКС России, об этом изданию рассказали собеседник, близкий к администрации президента, и сотрудник одного из федеральных телеканалов.

По традиции итоговая пресс-конференция проводится в третий или четвертый четверг декабря, и вряд ли целесообразно проводить ее раньше в этом году – мероприятие всегда предполагается как своеобразное подведение итогов года, после которого фактически «политическая жизнь замирает».

Напомним, в 2020 году большая пресс-конференция президента также проходила в четверг, 17 декабря. Тогда впервые был опробован новый формат – совмещения пресс-конференции с прямой линией президента, поскольку в тот год прямая линия была отменена из-за пандемии. Из-за пандемии использовался и новый формат общения со СМИ. Путин и несколько журналистов, которые прошли карантин, находились в резиденции Ново-Огарево, основная часть представителей российских и зарубежных СМИ задавала вопросы по видеосвязи из Центра международной торговли на Красной Пресне. Представители местных СМИ находились на специальных площадках в своих регионах.

Большая пресс-конференция Путина пройдет в очном формате, но даты пока нет

16:13, 12.11.2021 1132

Бийский рабочий