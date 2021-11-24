ГОРНЯК22 25.11.2021
Алтайский край

Бийск: В каких районах Бийска 24 ноября отключат тепло и электроэнергию

Горняк22
21 час Ago

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Информацией об актуальных коммунальных отключениях поделилось Управление ГОЧС и ПБ администрации Бийска

Температура горячей воды «Бийскэнерго» составляет +70 на подаче, +50 на обратке, давление 9,5 и 2,6 атмосферы соответственно.

Зарегистрировано 10 ДТП, травмированных нет. Пожарные подразделения на тушение пожаров выезжали 3 раза, пострадавших нет. Скорая помощь обслужила 401 вызов.

24 ноября с 10.00 до 16.00 в связи с ремонтными работами на ТК -23 будет отключено отопление 8 Марта, 4, 6, 6/1, 6/2, 8, 8А, 9 Января, 1, 1/1, 3, 3/1, 1/2, Васильева, 44, 44/1, 46, 46/1, 48, 48/1б, 48/1в, 48/1, Горно-Алтайская, 71, 73, 75 (БЭТТ).

24 ноября с 8.30 до 16.30 в связи с ремонтными работами на ТП 73 и ТП 25 будет прекращена подача электроэнергия по ул.:

  • ул. Винокуренная, 21-33, 18-30, ул. Зеленая, 43а-53, 58-72, ул. Красногвардейская, 174-153, 76-82,
  • пер. Солтонский, 1-9, 2-10, пер. Смольный, 1-5/3, 2-12;
  • ул. Набережная, 72а-94а, 33-71, ул. Красногвардейская, 117-137г, 136а-172, ул. Форштадская, 95-125, 60-74, ул. Мельничная, 1 (МЭС).

24 ноября с 8.30 до 17.00 в связи с ремонтными работами на ТП-78, ТП 25, ТП-501, ТП-502 и ТП-503 будет прекращена подача электроэнергия по ул.: пер. Липового, 1-7, 7/1-12, Х-клаб, ИВС, Ростехнадзор (МЭС).

В каких районах Бийска 24 ноября отключат тепло и электроэнергию 1

24 ноября в поселке Химиков в Бийске отключат горячую воду и отопление

18:58, 23.11.2021 400

 

Бийский рабочий

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