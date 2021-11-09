Бийск: В каких районах Бийска 9 ноября отключат электроэнергию и горячую воду

0

Информацией об актуальных коммунальных отключениях поделилось Управление ГОЧС и ПБ администрации Бийска

Температура горячей воды «Бийскэнерго» составляет +70 на подаче, +50 на обратке, давление 9,3 и 2,5 атмосферы соответственно.

Зарегистрировано 10 ДТП, травмированных нет. Пожарные подразделения на тушение пожаров выезжали 2 раза, пострадал 1 человек. Скорая помощь обслужила 407 вызовов.

9 ноября с 9.00 до 17.00 в связи с ремонтными работами от ТП-93 будет отключена электроэнергия по ул.: Залинейеная 2-77, Н.Цесовская 116-205 (МЭС).

9 ноября с 8.30 до 16.30 в связи с ремонтными работами от ТП-318,279,363 будет отключена электроэнергия по улицам:

Амурская 99-106, Ткацкий 20, 15 Гвардейской дивизии 26-43, Гражданская 91-120, Луговая 97-113

Краснооктябрьская 43-112, Сакко и Ванцетти 1-8, Межевой 1-9

Третьяка 4-70, Горького 1-14, Дачный 7-11 (МЭС).

9 ноября с 10.00 до 16.00 в связи с неотложными работами на ТМ-4 будет отключено отопление и ГВС в п. Сорокино и Молодежный.

Тепло и горячую воду отключат 9 ноября в поселках Сорокино и Молодежный

16:15, 08.11.2021 439

Бийский рабочий