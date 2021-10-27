Бийск: В каких районах Бийска 27 октября отключат горячую воду и электроэнергию
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Информацией поделилось Управление ГОЧС и ПБ администрации Бийска
Температура горячей воды «Бийскэнерго» составляет +70 на подаче, +50 на обратке, давление 8,5 и 2,5 атмосферы соответственно.
Зарегистрировано 8 ДТП, травмированных нет. Пожарные подразделения на тушение пожара выезжали 1 раз. Скорая помощь обслужила 363 вызова.
- 27 октября с 10.00 до 17.00 в связи с ремонтными работами будет отключена подача горячей воды по улицам: Ленина, 8/1, 9, 12, 13, Песчаная, 2, Советская, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 43, 45, Садовая, 1, 2, 3, 5, 6, 7, Копытова, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, Юбилейная, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, Л.Толстого, 11, Ижевичная, 6.6а (БЭТТ).
- 27 октября с 10.00 до 17.00 в связи с ремонтными работами была отключена электроэнергия по улицам: Ленина, 8/1, 9, 12, 13, Песчаная, 2, Советская, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 43, 45, Садовая, 1, 2, 3, 5, 6, 7, Копытова, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, Юбилейная, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, Л.Толстого, 11, Ижевичная, 6.6а (Зональное РЭС)
- 27 октября с 8.30 до 16.30 в связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия по улицам: Революции, 76-78,61а,78а,78б,78в,47-76, гараж, 99; Барнаульский взвоз, 2-22; Гора Лесозавода, 215-238 (МЭС).
- 27 октября с 8.30 до 16.30 в связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия по улицам: Красноктябрьская 160А-188,57-81; магазин Тепло-мастер (ул.Красноктябрьская, 61), маг.Богатырь (ул.Красноктябрьская, 79), закусочная (ул.Красноктябрьская, 67); Некрасовский 5-17,2А-18,11Е; Достоевского 12-16 (МЭС).
- 27 октября с 8.30 до 16.30 в связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия по улицам: Гоголя (магазин Продукты) 150-178; Садовая, 125-153,176-178,184-204; Весёлый, 44-46,48-56,49-53а,35-65; Чемальский, 48-50; М-н Кристина, Садовая, 186; Улалинский, 49А-49и,51г, Пионерский, 46-58,41-55, 57а-57г,59б-59ж, Пушкина, 135-175,120-154 (МЭС).
- 27 октября с 8.30 до 16.30 в связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия по улицам: Красноярский, 22-24; Садовая, 36-56,7-25; Краснооктябрьская, 85-111; Соколовский, 8-14,9-21, киоск (пер.Соколовский, 9); киоск Енисейской фабрики (ул.Красноктябрьская, 91), киоск товары для сада (ул.Красноктябрьская, 190), СТО Хантер (ул.Красноктябрьская, 87); магазин стройматериалы (ул.Красноктябрьская, 95) (МЭС).
- 27 октября с 8.30 до 16.30 в связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия по улицам: Саратовская, 26-72;31-81; Иртышская, 2-28;25-59; Воронежская, 71-77 (МЭС).
В Бийске жителям района Треста 27 октября отключат горячую воду и тепло
07:35, 27.10.2021 160