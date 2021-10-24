Бийск: В ковидных госпиталях Алтайского края за сутки скончался 31 пациент

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Алтайский край снова обновил антирекорд по количеству суточных смертей пациентов с диагнозом «коронавирус»

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 409 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 142 пациента, умерли 31 человек, от COVID-19 — 22.

Новые случаи

Барнаул – 124

Бийск – 33

Рубцовск – 22

Славгород – 16

Егорьевский район – 15

Новоалтайск – 13

Камень-на-Оби – 12

Заринск – 11

Топчихинский район – 10

Кулундинский район – 9

Ключевский, Курьинский, Немецкий национальный, Табунский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 8

Бийский, Змеиногорский, Калманский, Смоленский районы — по 7

Павловский район – 6

Алтайский, Бурлинский, Каменский, Локтевский районы — по 5

Михайловский, Романовский районы — по 4

Зональный, Новичихинский, Петропавловский, Родинский, Советский, Хабарский районы – по 3

Поспелихинский, Ребрихинский, Солонешенский, Шелаболихинский районы – по 2

Волчихинский, Залесовский, Красногорский, Кытмановский, Первомайский, Третьяковский, Угловский, Усть-Пристанский район – по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 23 октября

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 85 054 человек, в том числе 6 436 детей.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 836 человек.

415 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 815, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 296.

Минздравом края развернуто 4578 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 359. Резервных коек — 327

Вакцинация в Алтайском крае на 23 октября

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 036 948 комплекта вакцины.

На 23 октября в Алтайском крае прививается 745 112 человек, в том числе:

46 721 человек получили первую прививку

687 312 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»)

11 079 человек прошли повторную вакцинацию.

Умирают 19-летние: реанимация ковид-госпиталя Бийска заполнена тяжелыми больными

07:13, 22.10.2021 5298

Бийский рабочий