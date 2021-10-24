ГОРНЯК22 24.10.2021
Алтайский край

Бийск: В ковидных госпиталях Алтайского края за сутки скончался 31 пациент

Горняк22
10 часов Ago

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Алтайский край снова обновил антирекорд по количеству суточных смертей пациентов с диагнозом «коронавирус»

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 409 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 142 пациента, умерли 31 человек, от COVID-19 — 22.

Новые случаи

  • Барнаул – 124
  • Бийск – 33
  • Рубцовск – 22
  • Славгород – 16
  • Егорьевский район – 15
  • Новоалтайск – 13
  • Камень-на-Оби – 12
  • Заринск – 11
  • Топчихинский район – 10
  • Кулундинский район – 9
  • Ключевский, Курьинский, Немецкий национальный, Табунский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 8
  • Бийский, Змеиногорский, Калманский, Смоленский районы — по 7
  • Павловский район – 6
  • Алтайский, Бурлинский, Каменский, Локтевский районы — по 5
  • Михайловский, Романовский районы — по 4
  • Зональный, Новичихинский, Петропавловский, Родинский, Советский, Хабарский районы – по 3
  • Поспелихинский, Ребрихинский, Солонешенский, Шелаболихинский районы – по 2
  • Волчихинский, Залесовский, Красногорский, Кытмановский, Первомайский, Третьяковский, Угловский, Усть-Пристанский район – по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 23 октября

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 85 054 человек, в том числе 6 436 детей.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 836 человек.

415 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 815, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 296.

Минздравом края развернуто 4578 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 359. Резервных коек — 327

Вакцинация в Алтайском крае на 23 октября

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 036 948 комплекта вакцины.

На 23 октября в Алтайском крае прививается 745 112 человек, в том числе:

  • 46 721 человек получили первую прививку
  • 687 312 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»)
  • 11 079 человек прошли повторную вакцинацию.

В ковидных госпиталях Алтайского края за сутки скончался 31 пациент 1

Умирают 19-летние: реанимация ковид-госпиталя Бийска заполнена тяжелыми больными

07:13, 22.10.2021 5298

 

Бийский рабочий

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