Бийск: В ковидных госпиталях Алтайского края за сутки скончался 31 пациент
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Алтайский край снова обновил антирекорд по количеству суточных смертей пациентов с диагнозом «коронавирус»
В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 409 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 142 пациента, умерли 31 человек, от COVID-19 — 22.
Новые случаи
- Барнаул – 124
- Бийск – 33
- Рубцовск – 22
- Славгород – 16
- Егорьевский район – 15
- Новоалтайск – 13
- Камень-на-Оби – 12
- Заринск – 11
- Топчихинский район – 10
- Кулундинский район – 9
- Ключевский, Курьинский, Немецкий национальный, Табунский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 8
- Бийский, Змеиногорский, Калманский, Смоленский районы — по 7
- Павловский район – 6
- Алтайский, Бурлинский, Каменский, Локтевский районы — по 5
- Михайловский, Романовский районы — по 4
- Зональный, Новичихинский, Петропавловский, Родинский, Советский, Хабарский районы – по 3
- Поспелихинский, Ребрихинский, Солонешенский, Шелаболихинский районы – по 2
- Волчихинский, Залесовский, Красногорский, Кытмановский, Первомайский, Третьяковский, Угловский, Усть-Пристанский район – по 1.
Коронавирус в Алтайском крае на 23 октября
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 85 054 человек, в том числе 6 436 детей.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 836 человек.
415 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 815, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 296.
Минздравом края развернуто 4578 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 359. Резервных коек — 327
Вакцинация в Алтайском крае на 23 октября
Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 036 948 комплекта вакцины.
На 23 октября в Алтайском крае прививается 745 112 человек, в том числе:
- 46 721 человек получили первую прививку
- 687 312 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»)
- 11 079 человек прошли повторную вакцинацию.
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07:13, 22.10.2021 5298