Бийск: В ковидном госпитале Бийска переполнена реанимация

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Такая информация прозвучала на совете по делам инвалидов в Бийске.

На сегодня в госпиталях Бийска находится 577 человек на лечении. Площадки госпиталей практически переполнены, а в реанимации уже не хватает мест.

Медики и представители власти предупреждают: ситуация крайне тяжелая, как и состояние больных, которые попадают в госпитали. В ближайшее время будет решен вопрос о введении дополнительных ограничительных мер в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщал, что в среднем ковидные госпиталя края заполнены 90 процентов. В каждом конкретном случае решается вопрос развертывания дополнительные мест или площадок для приема больных.

В Алтайском крае рассмотрят вопрос приостановки плановой медпомощи

15:40, 04.10.2021 1866

Бийский рабочий