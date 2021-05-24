Бийск: В каких районах Бийска 24 мая отключат электроэнергию и воду

0

Информацией об актуальных коммунальных отключениях поделилось Управление ГОЧС и ПБ администрации города.

Температура горячей воды «Бийскэнерго» составляет +68 на подаче, +55 на обратке, давление 7,0 и 2,7 атмосферы соответственно.

Зарегистрировано 9 ДТП, травмировано два человека. Пожарные подразделения на тушение пожаров выезжали 5 раз. Скорая помощь обслужила 253 вызова.

На ТМ-1 проводятся устранения дефектов, после гидроиспытаний. Отключена ГВС на кот. №39,41 в связи с гидравлическими испытаниями.

24 мая с 8.30 до 16.30 в связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия от ТП-405 по ул.: Красильникова, 295-307,305, Тургенева, 207-213,184-200, пер.Байкальский, 56-58,77а-77Е,79а79е,81, Свердловский, 55а55е,57а57е,60-66,Телецкий, 80-82, Уральский, 59-63е (МЭС).

24 мая с 8.30 до 16.30 связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия от ТП-71 по ул.: Красногвардейская, 48-79, Октябрьская, 40-69, Набережная, 26а-30а пер. Глухой,1-17, Табачный, 3-11(МЭС).

24 мая с 8.30 до 16.30 в связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия от ТП-232 по ул.: Красногвардейская, 48-79, Октябрьская, 40-69, Набережная, 26а-30а, пер.Глухой 1-17, Табачный, 3-11.(МЭС).

24 мая с 9.00 до 17.00 в связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия от ТП-5 по ул.: Трофимова, Маяковского (частный сектор), ГСК «Авто», ГСК №25, ул. Трофимова 133-143, п.Элеват.(МЭС).

До 21.00 25 мая в связи с ремонтными работами будет отключено ГВС по ул.: Красноармейская, 174, 176, 180, Максимовой, 13/1, 15, 17, 19, 19/1, 21, Мерлина, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 18, 18/1, 19, 20, 9, Митрофанова, 10, 10/1, 12, 27, 29, 6 (БЭТТ).

В голосовании за благоустройство территорий в Бийске сменились лидеры

14:47, 23.05.2021 803

Бийский рабочий