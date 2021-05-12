Бийск: В каких районах Бийска 12 мая отключат электроэнергию и горячую воду

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Информацией актуальных отключений поделилось Управление ГОЧС и ПБ администрации Бийска.

Температура горячей воды «Бийскэнерго» составляет +70 на подаче, +58 на обратке, давление 7,0 и 2,5 атмосфер соответственно.

Зарегистрировано 3 ДТП, травмированных нет. Скорая помощь обслужила — 261 вызов. Службой 04 «Горгаз» отработано 4 заявки, аварийных ситуаций не зарегистрировано. Гидрологическая обстановка в норме, уровень Бии на 08.00 — 273 см, падение за сутки составило 27 см.

12 мая с 8.30 до 16.30 в связи с ремонтными работами на ТП-424 будет отключена электроэнергия по ул.: Крайняя 123-133 (неч. ст.), Кольцовская 89-99, 112а-124, пер. Уральский 81а-81Е, 83а-83д, Свердловский, 82-90. (МЭС).

12 мая с 8.30 до 16.30 в связи с ремонтными работами на ТП-302 будет отключена электроэнергия по ул.: Туркменская 102-120,27а-35, Волочаевская 17-48, Подгорная 146а,156,156а,158,162, пер. Яровой 1-5, Витаминный 2,3. (МЭС).

12 мая с 8.30 до 16.30 в связи с ремонтными работами на ТП-312 будет отключена электроэнергия по ул.: Красильникова 168-192,198, Тургенева 141-149д. ГСК (Кольцовская-37/3), пер.Соколовский 21б-21г,14а-16, Достоевского 24-32,9-15. (МЭС).

12 мая с 9.00 до 17.00 в связи с ремонтными работами на ТП-104 будет отключена ээлектроэнергия по ул.: Щорса 10-28, ул. Новая 11-31, пер.Спичечный 13-20, Монтажный 17-27 (МЭС).

12 мая с 9.00 до 16.39 в связи с ремонтными работами на ТП-69а будет отключена электроэнергия по ул.: 4-й проезд 8-26, Нагорная 21-26, Автомойка, пер. Шубенский 50/1, Магазин «Продукты» пер. Шубенский 50 (МЭС).

12 мая с 9.00 до 16.30 в связи с ремонтными работами на ТП-54, будет отключена электроэнергия по ул.: Дорожная 1-28, Барнаульский взвоз 24-58, Гора Больничного взвоза 1-98 (МЭС).

Также напомним, что с сегодняшнего дня и до 25 мая часть жилых кварталов Бийска останется без горячей воды — это жители домов квартала АБ, ул. Кутузова, ул. Прибыткова, ул. Докучаева, ул. Матросова, пер. Липового, Васильева, ул. Чайковского (р-н бассейна «Дельфин»), ул. Трофимова (р-он Переезда), пос. Котельщиков, ул. Угольная, ул. Огородная и района Вокзала. В городе приступают к гидравлическим испытаниям.

Доставайте кипятильники: с 12 мая часть Бийска останется без горячей воды

13:43, 11.05.2021 4520

Бийский рабочий