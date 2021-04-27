Бийск: В каких районах Бийска 27 апреля отключат электроэнергию и горячую воду

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Информацией о ситуации в городе и актуальных коммунальных отключениях поделилось Управление ГОЧС и ПБ администрации Бийска.

Температура горячей воды «Бийскэнерго» составляет +70 на подаче, +51 на обратке, давление 9,0 и 2,7 атмосфер соответственно.

Зарегистрировано 7 ДТП, травмированных нет. Пожарные подразделения на тушение пожаров выезжали 5 раз. Скорая помощь обслужила 299 вызовов.

Гидрологическая обстановка в норме, уровень реке Бии — 130 см, подъем за сутки на 2 см.

27 апреля в связи с ремонтными работами, будет отключена электроэнергия:

с 10.00 до 16.00, ул. Ленинградская 59/2,61,63, 75/1, Социалистическая 78,80,76, Разина 71а. (ЗСК).

с 8.30 до 16.30, ул. Красильникова 295-307, пер. Байкальский 56-58,77а-77е,79а-79е,81, Свердловский, 55а-55Е,57а-57е, Телецкий, 80-82; (МЭС).

с 8.30 до 16.30, ул. Крайняя 123-133, 141-145, 122-136, Кольцовская 89-99, 112а-124, 132-144, Дальняя 114в-118, 119-137, 123, пер. Уральский 81а-81е, 83а-83д, Свердловский 73,75,79,82-90, Байкальский 99-105 (МЭС).

с 8.30 до 16.30, ул. Ростовская 2-36, Иркутская 2-26, Больничный взвоз 1-8, Революции 116-118, пер. Средний 2, Спортивный 1-9 (МЭС).

с 9.30 до 15.30, в связи с ремонтными работами, будет отключено горячее водоснабжение и отопление по ул. 2-Набережная 59, 59/1, 61, 61/1, 63, 63/1, 65, 65Б, 67, 69а, 71б, 73 (БЭТТ).

С 1 мая в Бийске начнут работать маршруты автобусов для дачников

16:33, 26.04.2021 448

Бийский рабочий