Бийск: В июле от горячей воды отключат жителей улицы Южная и нагорной части Бийска

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В СГК рассказали о результатах гидравлических испытаний в зоне действия малых котельных города.

На прошлой неделе была проведена опрессовка теплосетей котельных № 1,8, 15,19,21 и 28, в ходе которой выявились восемь дефектов: два порыва – на сетях котельной №1 (в поселке Витамин), четыре – на сетях котельной №19 (поселок Восточный) и два – на сетях котельной № 28 (нагорная часть Бийска).

Все ремонтные работы по устранению повреждений уже завершены, их провели без отключения потребителей от горячего водоснабжения.

— Из нового: к зоне действия двух котельных — №6 и №30, где опрессовка сетей пройдет с отключением горячей воды в июле, добавились еще контуры котельных №26 (улица Южная) и №42 (нагорная часть Бийска). Здесь при обследовании конура сетей выявились проблемы, устранить которые можно только с кратковременным отключением подачи ресурса потребителям, — рассказали в пресс-службе СГК. — О дате ограничения подачи горячей воды в эти районы мы сообщим дополнительно.

В Бийске осталось всего 23 дома, куда СГК пока не подала горячую воду

11:09, 20.05.2021 1105

Бийский рабочий