Бийск: В ходе пьяной ссоры бийчанка вооружилась ледорубом и напала на знакомого • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

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Следователями СКР расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство знакомого совершенное жительницей Бийска.

5 февраля компания знакомых распивала спиртные напитки в одном из домов Бийска. В ходе вечеринки между мужчиной и женщиной произошел конфликт по незначительному поводу. В результате 42-летняя подозреваемая, взяв ледоруб, нанесла знакомому не менее четырех ударов в область головы. С места преступления 35-летнего потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается интенсивная медицинская помощь.

В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, выясняются все обстоятельства произошедшего. В отношении подозреваемой следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

В Бийском районе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве местного жителя

15:21, 10.02.2021 609

Бийский рабочий