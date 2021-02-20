Бийск: В ходе визита в Алтайский край премьер-министр Мишустин может посетить Бийск

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Как стало известно, глава кабмина приедет в наш регион, чтобы оценить реализацию национальных проектов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин приедет в Алтайский край с рабочим визитом с целью оценить реализацию национальных проектов и проконтролировать ситуацию в здравоохранении. Об этом сообщает «Политсибру» со ссылкой на источник.

В таком случае, не исключено, что глава кабмина заглянет и в Бийск. Так как именно в нашем городе были проблемы с реализацией нацпроектов. В 2020 году в Бийске не успели в срок завершить работы по программе «Комфортная городская среда».

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16:55, 19.11.2020 2405

Визит Мишустина на Алтай запланирован в начале марта.

Также известно, что премьер намерен посетить граничащую с нами Республику Алтай, где также оценит ситуацию со срывом сроков нацпроектов при строительстве образовательных объектов, а также участков водопровода и канализации.

Бийский рабочий