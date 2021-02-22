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Алтайский край

Бийск: В Гидрометцентре рассказали об аномальных холодах по всей России

Фев 22, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

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Февраль решил «напомнить» россиянам, что такое настоящая русская зима.

В ближайшие пять дней от западных границ России до Тихоокеанского побережья будут наблюдаться аномальные холода, самым морозным днем станет 23 февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Средняя аномалия до 24 февраля, включая первый рабочий день, начиная с западных границ страны и фактически до тихоокеанского побережья. Везде отрицательная аномалия в ближайшие пять дней. Наиболее холодная она 23-го числа на европейской территории, в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае, — сказал синоптик.

Он уточнил, что в некоторых частях страны холодную погоду обеспечивает антициклон, а где-то – заток холодного воздуха. В результате на всей территории России будет холодно.

В Гидрометцентре рассказали об аномальных холодах по всей России 1

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07:44, 21.02.2021 3734

 

Бийский рабочий

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