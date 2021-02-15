Бийск: В Госдуме не поддержали идею сделать 1 сентября выходным для родителей • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

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Идее дали отрицательное заключение, напомнив о возможности разделения ежегодного отпуска.

Согласно статистике, 83% опрошенных родителей берут на работе отгул в День знаний, чтобы присутствовать на школьной линейке.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддержал законопроект о выходном дне 1 сентября для родителей первоклассников. Инициатива была внесена на рассмотрение депутатов 28 августа.

— Родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, идущего в первый класс, по их письменному заявлению предоставляется отпуск 1 сентября (День знаний) в счет ежегодного оплачиваемого отпуска, — говорится в тексте законопроекта.

Авторы законопроекта привели доводы профессиональных психологов, которые отметили важность родительской поддержки на первой в жизни школьника учебной линейке.

Ранее глава Института прогрессивного образования Анна Маркс, одна из инициаторов законопроекта о выходном дне, привела данные, согласно которым 83% родителей берут отгул в День зданий. Еще 37% опрошенных не могут этого сделать из-за разногласий со своим работодателем.

Бийский рабочий