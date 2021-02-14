Бийск: В Госдуме предложили ввести акцизы на напитки, содержащие сахар • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

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По мнению автора проекта, сладкая газвода провоцирует ряд опасных заболеваний, которые способствуют более тяжелому течению COVID-19.

Злоупотребление сахаросодержащей продукцией способно провоцировать возникновение диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. При этом, диабет является одной из причин более тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Об этом парламентариям Госдумы напомнил депутат Иван Сухарев и предложил рассмотреть вопрос о введении акцизного сбора на газировку. Подобная мера практикуется в ряде стран для сокращения потребления сладкой шипучки.

— Прошу вас рассмотреть целесообразность введения специального акцизного сбора на реализуемые внутри России сахаросодержащие напитки, оценить возможный размер данного сбора, — говорится в обращении депутата.

Кроме того, Сухарев предложил разработать новые способы информирования россиян о вреде сахаросодержащих напитков, особенно для детей. Количество больных диабетом в России неуклонно растет. По данным Минздрава, в 2015 году таких пациентов было около 4,4 миллиона человек. Сейчас их количество превышает 5 миллионов, отметил парламентарий.

Это создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, уверена президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова. Однако, она не видит прямой связи между потреблением газировки и ростом числа больных сахарным диабетом.

— Они ведут к ожирению, которое, в свою очередь, вкупе с другими факторами ставит человека в группу риска возникновения как этого заболевания, так и других серьезных проблем, — рассказала она.

Ряд экспертов полагают, что введение акцизов на сладкие лимонады приведет к повышению цен для конечного потребителя.

Госдума хочет ввести новые ограничения на продажу алкоголя в России

17:08, 08.10.2020 2083

Бийский рабочий