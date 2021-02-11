Бийск: В Горно-Алтайске загорелось старое здание вечерней школы • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: В Горно-Алтайске загорелось старое здание вечерней школы

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

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Здание, в котором произошел пожар, построено в 1934 году.

Сообщение о возгорании в деревянном двухэтажном здании, в котором располагается вечерняя школа, поступило в МЧС в 9:15, в 10:40 пожар локализовали на площади 1 тыс. кв. м. Были эвакуированы 102 человека, включая 80 детей. 

В школе обучается 195 человек. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 9:15. Из здания сразу были эвакуированы 102 человека, в том числе 80 детей. В ликвидации пожара задействовано 24 человека и шесть единиц техники.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин прибыл на место пожара в здании вечерней школы Горно-Алтайска. Он заверил, что пока не принято решение о восстановлении или строительстве нового здания, учащиеся вечерней школы продолжат обучение в помещениях других образовательных учреждений города.

Причиной возникновения пожара в здании школы Горно-Алтайска, по предварительным данным, стало нарушение требований безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.

— По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Проверка по установлению причин пожара будет проводить в течение трех дней, — сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Республике Алтай.

Бийский рабочий

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