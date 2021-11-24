ГОРНЯК22 25.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Госдуме поддержали введение нового пособия по 13 617 рублей на детей

Горняк22
21 час Ago

9

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением ввести новую выплату на детей в России

Парламентарий считает необходимым выплачивать пособие на детей медикам, которые работают с больными коронавирусом. На каждого ребенка до 18 лет в семье медработника предлагается платить по одному МРОТ — в 2022 году он составит 13 617 рублей.

При этом медик должен отработать не менее шести месяцев с больными коронавирусом в году. После этого по итогам года ему будет положена единовременная выплата на каждого  несовершеннолетнего ребенка.

Предложение депутата поддержали в Госдуме, сообщает Primpress. Сейчас обращение направлено зампредседателю правительства Татьяне Голиковой.

В Госдуме поддержали введение нового пособия по 13 617 рублей на детей1

В Минтруде уточняют порядок выплаты пособий беременным и семьям с детьми

10:15, 20.11.2021 1559

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Житель Бийского района приговорен к длительному лишению свободы за совершение действий сексуального характера в отношении малолетней дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Бийского района приговорен к длительному лишению свободы за совершение действий сексуального характера в отношении малолетней дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
21 час Ago
Собранные Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения...
Горняк22: В городе Заринске задержан мужчина, подозреваемый в попытке убийства сожительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В городе Заринске задержан мужчина, подозреваемый в попытке убийства сожительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
21 час Ago
Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 44-летнему жителю города Заринска в...
Горняк22: Житель Шипуновского района признан виновным в убийстве знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Шипуновского района признан виновным в убийстве знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
21 час Ago
Собранные Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения...
Горняк22: Старшеклассник предстанет перед судом по обвинению в краже денежных средств с банковского счета своего знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Старшеклассник предстанет перед судом по обвинению в краже денежных средств с банковского счета своего знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
21 час Ago
Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении...
Горняк22: В Рубцовске двое мужчин обвиняются в покушении на убийство местного жителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Рубцовске двое мужчин обвиняются в покушении на убийство местного жителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
21 час Ago
Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение жителям города Рубцовска 31-го...

Читать по теме:

ВТОПЕ: