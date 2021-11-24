Бийск: В Госдуме поддержали введение нового пособия по 13 617 рублей на детей

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Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением ввести новую выплату на детей в России

Парламентарий считает необходимым выплачивать пособие на детей медикам, которые работают с больными коронавирусом. На каждого ребенка до 18 лет в семье медработника предлагается платить по одному МРОТ — в 2022 году он составит 13 617 рублей.

При этом медик должен отработать не менее шести месяцев с больными коронавирусом в году. После этого по итогам года ему будет положена единовременная выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Предложение депутата поддержали в Госдуме, сообщает Primpress. Сейчас обращение направлено зампредседателю правительства Татьяне Голиковой.

В Минтруде уточняют порядок выплаты пособий беременным и семьям с детьми

10:15, 20.11.2021 1559

Бийский рабочий