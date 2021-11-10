ГОРНЯК22 10.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Горном Алтае обнаружено тело пропавшего туриста-одиночки из Новосибирска

Горняк22
44 минуты Ago

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Турист сорвался с высоты около 150 метров на камни в районе Аккемской тропы

9 ноября в ходе обследования очередного участка поисков в районе Аккемской тропы спасатели ГУ МЧС России по Республике Алтай обнаружили туриста без признаков жизни.

Поиски туриста велись в регионе с 5 ноября. Ежедневно спасатели проводили аэровизуальное обследование местности по маршруту туриста, 10 спасателей, разделившись на три группы обследовали квадрат за квадратом в пешем порядке.

Напомним, 27-летний турист из Новосибирска зарегистрировался в ГУ МЧС России по Республике Алтай 29 октября, 1 ноября вышел в одиночный поход по маршруту из поселка Кучерла к Аккемскому озеру по Аккемской тропе. После посещения Аккемского озера планировал вернуться через перевал Кара-Тюрек по Кучерлинской тропе с заходом на Кучерлинское озеро, либо по верхам через «Каменную избу».

Должен был выйти на связь 3 ноября, однако сеанс связи не состоялся, поход должен был завершить 5 ноября, однако к завершающей точке маршрута не вышел, место нахождения туриста не было известно. 5 ноября организованы поиски силами МВД Республики Алтай, спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда. Помощь в проведении поисков оказывали родственники туриста.

— Гражданам, планирующим совершить поход в горной местности на территории Республики Алтай рекомендуем обязательно рассчитывать свои силы, изучить географические и климатические особенности местности, учитывать погодные условия, тщательно подбирать соответствующую экипировку и снаряжение, иметь при себе спутниковый телефон для связи со спасателями и лавинный датчик, — предупреждают спасатели.

В Горном Алтае обнаружено тело пропавшего туриста-одиночки из Новосибирска1

Туриста-одиночку, ушедшего в поход в снегопад, разыскивают алтайские спасатели

13:40, 06.11.2021 856

 

Бийский рабочий

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