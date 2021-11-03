Бийск: В ГДК Бийска рассказали, как будет работать система QR-кодов

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В нерабочие дни Городской дворец культуры усилит меры безопасности, а с 15 ноября введет QR-коды.

Как рассказали в учреждении, с 30 октября по 7 ноября 2021 оно продолжит работать в прежнем режиме, соблюдая все меры безопасности по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

С 15 ноября 2021 года к принятым мерам добавятся дополнительные.

— Посещение Городского Дворца культуры будет организовано следующим образом: зрители вместе с билетом предоставляют паспорт и либо действующий QR-код, подтверждающий факт вакцинации, либо действующий QR-код, подтверждающий, что вы перенесли заболевание COVID-19, и с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев, либо справку о наличии противопоказаний к вакцинации и отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 72 часа до посещения, — сообщили в ГДК.

Предъявлять QR-коды гости дворца культуры могут как в распечатанном виде, так и на экране мобильного телефона. При этом перечисленные ограничения не будут распространяются на зрителей, не достигших возраста 18 лет.

— Уважаемые зрители, просим вас отнестись с пониманием к принятым мерам и заблаговременно планировать время посещения, так как в условиях новых обстоятельств возможны дополнительные очереди на входе, — предупредили во дворце.

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15:14, 31.10.2021 9773

Бийский рабочий