Бийск: В ГИБДД Бийска водителям и пешеходам напомнили, как вести себя в условиях тумана

0

Госавтоинспекция рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными.

Во избежание несчастных случаев на дороге сотрудники Госавтоинспекции Бийска напоминают автомобилистам, что в условиях недостаточной видимости следует включить максимум внимания на дороге, так как в туман объекты всегда кажутся более отдаленными, чем в действительности.

— Соблюдать правила дорожного движения и быть предельно осторожными – ответственное занятие для всех участников дорожного движения, особенно в условиях образования тумана. Невнимательность на дороге может привести к человеческим жертвам, — отмечают правоохранители.

Для улучшения видимости помимо ближнего света фар, необходимо включать и противотуманные фары. Как передние, так и задние. Не рекомендуется применять дальний свет, так как он рассеивается и только ослепляет встречный транспорт. Если в автомобиле имеется функция корректировки угла наклона фар, то ближний свет необходимо направить в туман, как можно ближе к земле.Остановитесь, если продолжать движение в условиях тумана сложно.

Не стоит забывать о безопасности на дороге в условиях тумана и пешеходам, отмечают в ГИБДД. Прежде чем перейти дорогу по пешеходному переходу, следует убедиться, что водители вас видят, снижают скорость и готовы пропустить. В ненастную погоду лучше иметь на одежде световозвращающие элементы, которые помогут водителям заметить вас на расстоянии 150 метров.

— Необходимо помнить, что сложные погодные условия требуют от участников дорожного движения повышенного внимания на дороге, но все-таки безопасность каждого из нас зависит от личной дисциплинированности и ответственности.

Утром 18 октября Бийск накрыл густой осенний туман

10:35, 18.10.2021 1297

Бийский рабочий