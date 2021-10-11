Бийск: В ГИБДД Бийска рассказали подробности массового ДТП на ул. Яминской
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За сутки в городе произошло несколько ДТП, в которых пострадали дети.
В ГИБДД Бийска рассказали подробности массового ДТП, которое произошло 9 октября на улице Яминской. В нем пострадал ребенок.
В 13 часов 45 минут на ул. Яминская, водитель автомобиля «Mercedes-benz С240» выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Suzuki Grand Vitara». После этого Mercedes столкнулся с автомобилем «Nissan Expert» и автомобилем ВАЗ-211053.
В результате ДТП пострадал водитель «Suzuki Grand Vitara» и два его пассажира, в том числе 11-летняя девочка, госпитализация ей не потребовалась. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.ДТП на ул.Разина Фото: @22biysk_gibdd
Еще одно ДТП произошло 9 октября на улице Разина, в районе стадиона «Юбилейный», водитель «Toyota Camry» не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Toyota Harrier», который двигался по главной дороге. В результате ДТП пострадало три человека, среди которых несовершеннолетний 5-летний пассажир. Госпитализация ребенку не потребовалась.
Массовое ДТП с пострадавшими произошло в Бийске
15:03, 09.10.2021 3054