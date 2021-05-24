Бийск: В голосовании за благоустройство территорий в Бийске сменились лидеры

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До конца голосования осталось меньше недели.

До 30 мая бийчане могут принять участие в голосовании по выбору территорий для благоустройства. Всего представлено 13 объектов, в их числе городские парки, скверы, бульвары, а также зеленая и лесная зона.

На данный момент с большим отрывом продолжает лидировать парк за ГДК. За него проголосовали 2606 человек. На втором месте по прежнему сквер «Заречный», у него 1923 голоса.

А вот, находившейся на третьем месте, сквер «Ленинградский» опустился на строчку ниже. Его почти на 700 голосов обогнал сквер «Центральный». Он находится прямо за зданием мэрии.

— Эта небольшая зеленая зона не ремонтировалась уже достаточно давно. И она очень востребована бийчанами. Здесь можно отдохнуть от городской суеты в тени деревьев и кустарников. Здесь надо обновить асфальтовые аллеи, установить скамейки и урны и тогда сквер заиграет совершенно новыми красками, — рассказали в пресс-центре городской администрации.

Меньше всего голосов на данный момент набрали сквер «Иркутский» и зеленая зона в районе улицы Докучаева.

Отдать свой голос за одну из представленных территории можно на федеральной платформе, а также на официальном сайте города, кликнув на баннер «Мой выбор, мое будущее».

Напомним, что голосование привязано к месту регистрации человека, а принять в нем участие смогут горожане, достигшие 14-летнего возраста. Каждый участник голосования может выбрать одну территорию благоустройства относительно адреса проживания, указанного при регистрации.

Бийский рабочий