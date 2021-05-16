Бийск: В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров

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Пособие на защитные маски для пенсионеров предложили ввести в Госдуме.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести ежегодное единовременное пособие для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

Депутат уверен, что пенсионеры сегодня особенно нуждаются в такой помощи, поскольку не всегда имеют достаточную финансовую возможность в полной мере обеспечить себя масками и перчатками. К тому же, эта категория граждан намного тяжелее переносит заболевание.

— В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжёлого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста, на приобретение средств индивидуальной защиты, — говорится в тексте обращения.

Чтобы исключить нецелевое использование средств, предлагается выдавать пособие в виде специальных сертификатов.

Бийский рабочий