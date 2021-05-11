ГОРНЯК22 11.05.2021
Алтайский край

Бийск: В Горном Алтае произошло смертельное ДТП с самосвалом и легковушкой

Горняк22
12 часов Ago

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На месте происшествия работают спасатели и полиция.

Серьезное ДТП произошло в селе Манжерок, в Горном Алтае. Как сообщают подписчики сообщества «Инцидент.Барнаул» на трассе столкнулись грузовик и отечественный легковой автомобиль.

На кадрах видно, что легковушка получила очень серьезные повреждения, автомобиль буквально смят. Возле машины видно накрытое белой тканью тело. Вероятнее всего, погибший находился в легковом автомобиле.

Бийский рабочий

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