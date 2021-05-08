Бийск: В гимназии №1 Бийска старшеклассники и родители реконструировали школьный музей

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В число победителей конкурса школьных инициатив «Я считаю» вошел проект гимназии №1 «Перемены к лучшему начнем с музейной комнаты».

Сумма гранта составила максимальные 350 тысяч рублей, на реализацию задуманного также используют пожертвования родителей в размере 20 900 рублей. Участниками проекта стали не только старшеклассники, но и их родители, учителя, выпускники гимназии, а также волонтеры отряда краеведов и социальные партнеры гимназии.

Как сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края, для музейной комнаты на эти средства приобретут мобильную мебель и оборудуют удобные хранилища, закупят оборудование для оцифровки коллекций и видеокамеру для подготовки роликов и презентаций. Также ребята планируют систематизировать коллекцию школьного музея и составить каталог экспонатов, а затем оцифровать экспозицию. В планах — регулярная смена экспозиции и обновление музейных фондов.

Кроме того, авторы проекта намерены модернизировать страничку музейной комнаты на сайте гимназии, активизировать работу школьного пресс-центра по музейному направлению, провести мастер-классы по созданию интерактивных летописей класса, подготовить издательские макеты книг о выпускниках и работниках гимназии (а их цифровые версии разместить в интернете). После реконструкции предполагается привлекать в школьный музей жителей и гостей Бийска, туристов.

Активисты и добровольцы волонтерского отряда краеведов-экскурсоводов «Новое поколение», учащиеся 10 «Б» класса подготовили музейную комнату к началу ремонта. Они упаковали экспонаты для временного хранения, вынесли мебель и очистили стены от старых обоев. Теперь предстоит сделать ремонт, расставить новую мебель и оборудование, а затем гимназисты приступят к медиасоставляющей. Конечный предполагаемый срок реализации проекта — конец декабря 2022 года.

В выставочном зале Бийска работает экспозиция «Ратная история России»

08:31, 06.05.2021 458

Бийский рабочий