Бийск: В Госдуму внесут предложение сделать проезд для детей до 16 лет бесплатным

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В России хотят ввести единые бесплатные проездные билеты для детей до 16 лет.

Такую законодательную инициативу намерен внести в Госдуму зампред комитета по образованию Максим Зайцев, сообщают «Известия». Он объясняет ее тем, что в начале года парламент принял закон, запретивший высаживать из общественного транспорта безбилетных пассажиров, которым не исполнилось 16 лет. В большинстве фракций Госдумы готовы инициативу поддержать, называя ее логичной. Но эксперты оценивают идею неоднозначно: одни называют ее логичной, другие — популистской.

Согласно документу, предлагается прописать нормы, по которым перевозка пассажиров в возрасте от семи до 16 лет должна будет осуществляться по бесплатному единому проездному документу с правом на совершение неограниченного количества поездок.

— Учитывая, что теперь федеральным законом фактически допускается ситуация проезда лица, не достигшего возраста 16 лет, без оплаты, то настоящим законопроектом предлагается установить, что перевозка пассажиров в возрасте от 7 до 16 лет осуществляется по бесплатному единому проездному, — говорится в тексте документа.

При этом часть экспертов не согласились с инициативой. Так, критически к предложению отнесся директор Института экономики транспорта и транспортной политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», председатель общественного совета Минтранса Михаил Блинкин.

— Это абсолютный популизм, так называемые безадресные льготы, потому что разумная система социальной поддержки работает не по признаку возраста или вида деятельности, а основана на нуждаемости конкретных семей. В сотнях тысяч благополучных семей родители смогут заплатить за проезд своего ребенка, — пояснил Михаил Блинкин.

Экипажи автобусов в Бийске высказались о запрете высаживать детей-безбилетников

18:20, 12.02.2021 4840

Бийский рабочий