Бийск: В Госавтоинспекции назвали самое аварийное время на российских дорогах

0

Россияне чаще всего совершают ДТП вечером в пятницу и субботу.

Вечера пятницы и субботы с 17:00 до 19:00 стали наиболее аварийным временем на дорогах России. Об этом говорится в статистических материалах Госавтоинспекции РФ.

Всего с начала года произошло более 9 тыс. автоаварий, что на четверть меньше аналогичного периода прошлого года. Около 35% от общего количества ДТП приходится на пятницу (1 693) и субботу (1 442). В остальные дни недели доля аварий не превышает 15%. При этом, согласно данным ГИБДД, чаще всего люди в ДТП погибают в пятницу и воскресенье. И если по сравнению с прошлым годом, число погибших по пятницам сократилось почти на 12%, то по воскресеньям их количество выросло почти на 30%. Различной степени травмы в авариях люди чаще всего получают в пятницу и субботу — 2 251 до 2 006 случаев соответственно.

Согласно статистике Госавтоинспекции, самое опасное время для автомобилистов — с 17:00 до 19:00. В этот период с начала 2021 года произошло от 658 до 696 автоаварий. Наиболее спокойное время — с трех ночи до шести утра. В этот промежуток времени произошло только около 3% от общего числа ДТП.

В Алтайском крае водитель Бентли накопил штрафов почти на 300 тыс. рублей

13:47, 07.03.2021 3433

Бийский рабочий