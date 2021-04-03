Бийск: В ФНПЦ «Алтай» скорбят о кончине Бориса Ивановича Ворожцова

0

1 апреля на 92-м году жизни скончался бывший сотрудник АО «ФНПЦ «Алтай» и ИПХЭТ СО РАН, Борис Иванович Ворожцов.

Трудовую деятельность в Бийске Борис Иванович Ворожцов начал с 1960 г., приехав из Томска молодым кандидатом наук, он стал сначала начальником лаборатории и затем заместителем генерального директора ФГУП «ФНПЦ «Алтай».

Борис Иванович был научным руководителем и организатором выполнения важнейших заданий по спецтехнике и материаловедению, поставленных Правительствами СССР и России. Являлся в течение ряда лет председателем межотраслевого Координационного совета. Непосредственно при его активном участии и научном руководстве были разработаны и внедрены на заводах отрасли, методы и средства дефектоскопии и неразрушающего контроля физико-механических параметров всех разрабатываемых в «ФНПЦ «Алтай» изделий, а также АСУТП для изготовления спецтехники.

Борис Иванович с 1992 г. являлся членом Президиума и председателем Алтайского краевого регионального отделения Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике (РОНКТД).

Он принимал активное участие в становлении ИПХЭТ СО РАН. Под его руководством проведены исследования физико-механических свойств пород нефтяных скважин при воздействии на них различных факторов, разработаны новые принципы генерации мощных направленных ударных и акустических волн на основе преобразования энергии высокоэнергетических материалов.

Основные научные достижения Борис Иванович изложил в более чем в 300 научных трудах, 4 монографиях, 65 авторских свидетельствах и патентах. Под его научным руководством защищены 21 кандидатская и 3 докторских диссертации.

За разработку новой техники награжден орденом Ленина (1971 г.), за долговременный добросовестный труд по созданию материалов и изделий спецназначения – орденом «Знак Почета» (1966 г.) и памятными медалями (1970, 1973, 1984, 1996 гг.).

За фундаментальные работы в области науки и техники удостоен звания лауреата Государственной премии СССР (1984 г.) и звания «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», за разработку технологии создания производства базальтоволокнистых теплоизоляционных материалов – премии Алтайского края (2002 г.). За выдающиеся достижения в области науки и техники в 2006 г. награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени». В 2007 г. Ворожцову Б.И. постановлением Президиума СО РАН присвоено звание «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН», «Почетный гражданин города Бийска».

Его уход из жизни — большая утрата.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Прощание состоится 03 апреля 2021 г. с 12:00 до 13:00, в зале «Орфей»: пер. Бытовой, 6.

Бийский рабочий