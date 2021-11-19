ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Бийск: В этом году в Бийск на зимовку перелетело меньше лебединых семей

Горняк22
14 часов Ago

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По сравнению с прошлым годом птенцов у лебедей стало гораздо меньше

Первая стая лебедей на зимовку в поселок Молодежный прилетела в начале ноября. Почти на неделю раньше обычного. Ольга Корначенко, её называют мамой этих грациозных птиц, рассказывает, что лебединых семей, по сравнению с прошлым годом гораздо меньше. Птенцов, их легко можно отличить по серому окрасу перьев – единицы.

— Что-то там в тайге случилось, очень мало птенцов. Прилетели уже взрослые особи, пары. Семей очень мало, — констатирует Ольга Корначенко.

Сейчас на Бии вдоль набережной плавают больше 200 лебедей-кликунов. Со временем прилетят еще и количество птиц увеличится вдвое. В Молодежке ведут свое наблюдение – здесь отмечают, что с каждым годом – лебедей становится больше.

Птиц в поселке Молодежный кормят дважды в день. Аппетит у них отменный. Но если раньше приходилось бегать с протянутой рукой – и просить на пропитание, то вот уже четыре года у «Хранителей лебедей» нет проблем с кормом. Закупать горох и овес помогают предприниматели. Мешки подвозят по мере необходимости.

С прилётом лебедей в Молодежке увеличилось число туристов. Людей много, даже в будние дни. Каждый приезжает с гостинцем. Но, к сожалению, не все, учитывают предпочтения лебедей. Многие предпочитают в ближайшем магазине купить булку хлеба и им кормить птиц. Это не запрещено.

Но, целлофановые пакеты, раскидывать вдоль берега не нужно. Разбросанные полиэтиленовые пакеты могут стать причиной смерти этих грациозных птиц.  В прошлом году, ни раз приходилось спасать лебедей от гибели.

Два мешка корма съедают за день лебеди, прилетевшие в бийскую Молодежку

13:40, 12.11.2021 1773

Бийский рабочий

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