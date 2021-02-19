Бийск: В этом году россияне сокращают траты на 23 февраля и 8 марта • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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Почти четверть россиян сократят траты на подарки к 23 Февраля и 8 Марта, показывают данные опроса Deloitte.

Ожидания сограждан, что они хотели бы получить на праздники, также не совпадают с тем, что они будут дарить друг другу. Около 22% россиян сократят свои траты на подарки к 23 Февраля и 8 Марта, говорится в исследовании Deloitte. Средний бюджет составит 1–2 тыс. руб. и 2–4 тыс. руб. соответственно.

Около 70% опрошенных Deloitte респондентов в этом году планируют свой бюджет заранее, почти треть готовы приобретать вещи российского производства при условии их надлежащего качества.

Аналитики приходят к выводу, что покупать отечественные товары будут респонденты с более высоким уровнем дохода, а потребители с низкими доходами в первую очередь обращают внимание на стоимость подарка.

В Wildberries ожидают некоторого снижения трат из-за продолжающегося в стране дистанционного режима работы для сотрудников многих компаний. В этом году коллеги смогут ограничиться устными поздравлениями, уверены там. В это же время на подарках родным и близким потребители вряд ли станут экономить.

Из опроса Deloitte следует, что больше всего российские мужчины мечтают о деньгах (41%), бытовой технике и электронике (29%), телефоне или планшете (25%) или товарах для дома (22%) в качестве подарка на 23 Февраля. Однако в этот день они, скорее всего, получат косметику и парфюмерию (32%), алкоголь (28%), деньги (24%) или «умные» аксессуары (22%).

На первом месте в списке желаний у женщин к 8 Марта, как показывает опрос, находятся косметика и парфюмерия (50%), на втором — деньги (48%), на третьем — цветы (47%) и на четвертом — ювелирные изделия (39%). В реальности же они получат на праздник цветы (61%), косметику и парфюмерию (51%), конфеты (48%) или товары для дома (30%), ожидают аналитики.

На 23 февраля алтайские мужчины хотят получить пену для бритья и гаджеты

19:15, 15.02.2021 479

Бийский рабочий