Бийск: В этом году заявки на детские лагеря в Бийске начнут собирать позже • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Однако летний заезд состоится обязательно, уверяют в управлении образования города.

В минувшем году заявочная кампания в загородные организации отдыха и оздоровления детей началась с 1 февраля.

Тогда же родители могли не только подать заявку, но и оформить возможную компенсацию. Так, при средней стоимости путевки на «хороший сезон» в 18000 рублей, можно было получить возврат в половину этой суммы. После того, как коронавирус перечеркнул все планы родителей на полноценный отдых детей, большие надежды они возложили на лето 2021 года.

По данным «БР», в этом году заявочная компания начнется не ранее, чем в марте. При этом, по словам Анны Глазыриной, главного специалиста МКУ «Управление образования администрации Бийска», отдых детей обязательно будет организован. Более подробную информацию о путевках, стоимости и оформления льгот можно будет получить после 25 февраля.

Отметим, что взять направление в оздоровительный лагерь за зимний или весенний сезоны родители могут абсолютно бесплатно, если у ребенка есть какие-либо показания по здоровью (даже незначительные). Уточнить возможность этого можно в своей поликлинике, у педиатра. Например, часто предлагаются длительные оздоровительные заезды в «Чайку». Во время пребывания школьника в лагере, он будет продолжать там учебу, полноценно питаться, ходить на процедуры и мероприятия.

Бийский рабочий