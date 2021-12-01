ГОРНЯК22 01.12.2021
Алтайский край

Бийск: В детской поликлинике Бийска из-за выросшей нагрузки установят еще 4 телефона

Горняк22
14 часов Ago

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В детской поликлинике №1 в регистратуре должны установить четыре дополнительных телефона и обещали найти персонал

Ранее «БР» сообщал, что в Бийске сложилась трудная ситуация в детских поликлиниках. Родители не могут вызвать врача на дом из-за большой нагрузки на медиков, а попасть на приём к врачу в большинстве случаев можно только через фильтр.

Не хватает времени и рук: в Бийске в детских поликлиниках образуются очереди

15:07, 29.11.2021 2408

При этом особенно много жалоб достается детской поликлинике №1, расположенной на улице Вали Максимовой. Журналисты связались с руководством учреждения, там о проблеме знают. С сегодняшнего дня в регистратуре должны установить четыре дополнительных телефона и обещали найти персонал.

Однако медики просят бийчан быть лояльнее, ведь они не виноваты в том, что сейчас происходит в системе здравоохранения Алтайского края, а весь негатив достается именно им.

При этом уже вторую неделю в наукограде растет заболеваемость ОРВИ, да и ковид не отступает. Конкретно в поликлинике №1 болеет 50% сотрудников. Кроме того, как сообщают жители Бийска, нехватка персонала ощущается и в поликлинике №6.

Бийский рабочий

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