ГОРНЯК22 27.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Думе Бийска предложили выделять миллион рублей на зарплату депутата

Горняк22
12 часов Ago

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Расходы на содержание Думы Бийска для городского бюджета могут увеличиться.

Депутатский корпус (а точнее — лишь часть его) предложил перевести их коллегу с «общественной работы» на оплачиваемую.

Так, Схему денежного вознаграждения выборных должностных лиц местного самоуправления Бийска (документ, в котором отражается, кто сколько получает) — депутаты гордумы предложили дополнить пунктом «Председатель комитета Думы города».

Экономить нужно на себе

В случае принятия поправки депутаты, возглавляющие думские комитеты — а сейчас их пять — могут претендовать на зарплату за свою работу, хотя пока выполняют ее на общественных началах, имея другую работу — основную. Как правило, председатели комитетов являются либо руководителями бюджетных предприятий, либо возглавляют собственный бизнес.

Устав позволяет депутатам «перевестись» на работу в Думу на постоянной основе, и получать за это зарплату, но прежнюю работу в таком случае необходимо оставить. И тут — дело выбора.

К примеру, Лидия Громогласова, возглавлявшая Думу предыдущего созыва, работала постоянно там и больше нигде. Как и ее зам — Олег Гузеев.

Заседание Думы Бийска в ноябре 2021 года1 Заседание Думы Бийска в ноябре 2021 года Фото: Сергей Кулыгин

В Думе нынешнего созыва выбранный председатель Сергей Ларейкин сразу пояснил: Бийский олеумным завод не оставит и работать в Думе города будет на неосвобожденной основе бесплатно.

Бесплатно работали и заместители председателя — а их, по сравнению с Думой предыдущего созыва, — стало в четыре раза больше!

Экономить нужно начинать с себя — таким был посыл нынешней Думы.

Однако затем ситуация начала меняться. Сначала в Думе определились, что хотя бы один из заместителей ее председателя все-таки должен быть на месте постоянно. Ожидаемо им стал «единоросс». Для этого выбранному на эту должность Игорю Степанову пришлось оставить руководство семейным бизнесом и перейти на зарплату в Думе.

А почему не управлению?

Сейчас к получателям зарплаты из городского бюджета может присоединиться и председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству. Это Евгений Беляев, учредитель и директор «Проектного центра Бийского котельного завода» (исходя из карточки депутата на сайте Думы Бийска).

Евгений Беляев.2 Евгений Беляев. Фото: Сергей Кулыгин

Евгений Беляев — депутат медийно известный и политически активный. В Думе он уже не первый созыв. В 2022 году отметит 10-летие своей депутатской деятельности. На прошлом заседании Думы Бийска именно он обвинил городские власти в доведении до банкротства или предбанкротного состояния бийские МУПы — «Водоканал», «Трамвайное управление», «Службу спасения». В последнее время председатель комитета ЖКХ часто обрушивается с критикой в адрес руководства муниципалитета.

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В Думе решили, что если он будет работать на освобожденной основе — то есть не отвлекаться на другую работу, а имея стабильный источник дохода из городского бюджета, — то толку от его деятельности будет еще больше.

— Новое время несет новые вызовы. Мы видим, что есть проблемы. Думаю, нужно усилить нашу работу в сфере ЖКХ, — пояснил предложенные перемены Сергей Ларейкин, председатель Думы Бийска. — Или кто-то считает, что там все в порядке?

В коммунальном хозяйства Бийска, проблем, бесспорно, хватает. Тут и заснеженные дороги, и проблемы с программой комфортной городской среды, «памятник» которым третий год стоит за «Ривьерой», и банкротящаяся «трамвайка» и прочее.

Но как именно перевод депутата на постоянную основу это исправит — в Думе пока не уточняют. В конце концов, почему бы не делегировать на работу в мэрию одного из депутатов? Так в свое время из Думы на должность замглавы как раз по вопросам ЖКХ перешел скандально известный Андрей Нагайцев (правда, скоро покинул этот пост).

Заседание Думы Бийска в ноябре 2021 года4 Заседание Думы Бийска в ноябре 2021 года Фото: Сергей Кулыгин

Ещё миллион

Вообще, стоит отметить, что среди депутатов уже вспыхивали споры по поводу «зарплатных» трат городского бюджета на новые должности Думы Бийска.

Так, в 2019 году в Думе города появилась должность консультанта. Появилась после «боев» с голосованием, когда ряд депутатов откровенно не понимали: зачем? В руководстве Думы поясняли: консультант нужен для решения экономических задач — то есть пояснял бы, за что конкретно администрация предлагает голосовать депутатскому корпусу.

Тогда депутаты-противники такого решения и представители мэрии указали, что таким образом Дума расписывается в своей некомпетентности, а заодно вынимает из городской казны более 400 тыс. руб. в год на зарплату нового человека, хотя Бийску на тот момент не хватало средств на зарплату спортивным тренерам, занимающимся с детьми.

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Примечательно, что одним из ярых противников новой ставки тогда был сам Евгений Беляев, «трудоустроить» которого в Думе как раз пытаются сейчас.

– Если по каждому вопросу залезать в бюджет – извините, так не работают, – пояснял тогда свою позицию депутат. – Деньги-то серьезные – почти полмиллиона.

Сейчас на зарплату председателя думского комитета предлагается направить гораздо больше.

Ему предлагается назначить должностной оклад в 42 тыс. руб. в месяц. Это не окончательная сумма зарплаты. Если судить по аналогии с мэрией, то сотрудники администрации получают «оклад» плюс «надбавки», и последние, как правило, выше суммы оклада. Только вот оклад у многих сотрудников мэрии не перешагивает рубеж даже в 10 тыс. руб.

По всей видимости, окончательный размер зарплаты председателя комитета Думы составит около 80 тыс. руб., то есть около миллиона в год.

Есть и другие «плюшки», которые получают депутаты, переведенные на постоянную основу:

ежегодный оплачиваемый отпуск в 45 дней, возмещение расходов, связанных со служебной командировкой и сохранение денежного содержания на этот период, дополнительное профессиональное образование за счет бюджета, пенсионное обеспечение и прочее.

Заседание Думы Бийска в ноябре 2021 года6 Заседание Думы Бийска в ноябре 2021 года Фото: Сергей Кулыгин

А давайте за МРОТ?

Однако пока решение о назначении оклада председателю комитета не принято. Большинства голосов предложение не получило.

Для того, чтобы утвердить решение Думе необходимо набрать половину голосов депутатского корпуса (то есть 15 от 30) и еще один. По сумме — 16 голосов. Однако как не пересчитывали и не «переголосовывали» депутаты, более 14 человек в поддержку так и не высказывалось. Свой отказ вводить очередную платную должность в Думе депутаты поясняли по-своему.

— Сначала зампредседателю зарплату назначили, затем помощнику. Сейчас еще нам предлагают брать деньги из бюджета, который у нас явно в дефиците, — говорит Руслан Курасов, депутат-справедливорос. — Мы еще бюджет на следующий год не приняли, а уже начинаем раздавать должности и деньги.

Вадим Глушков, руководитель фракции ЛДПР, сам член комитета Думы по ЖКХ, уверен — работать можно и «за бесплатно». Причем всем комитетом.

— Если так много вопросов, представители комитета готовы собираться и эти вопросы решать. Нас не менее 5-6 человек, — говорит Вадим Глушков. — Но меня никто ни разу не вызвал на заседание комитета и никто ни разу не пригласил для решения вопросов.

А вот коммунисты выделение средств из бюджета на зарплату коллеги-депутата поддержали, но с оговоркой. Свою позицию пояснил новый депутат Думы от фракции КПРФ.

— Да, я считаю, что депутаты, не имеющие иных источников дохода, должны получать зарплату. Не 50 тысяч, конечно, только МРОТ. Элементарно чтобы иметь возможность и время полноценно исполнять обязанности. Иначе депутатами всегда будут только богатые граждане, отдыхающие в Занзибарах. И законы они будут принимать явно не против себя, любимых. А кому-то, между прочим, даже чтобы присутствовать на заседаниях, приходится отпрашиваться с работы, и никто за это не заплатит, — отметил Конрад Маюнов.

Отметим, что Устав позволяет перевести на постоянную работу трех депутатов гордумы. Возможно, одна из фракций намерена воспользоваться такой возможностью и предложить в будущем «трудоустроить» своего депутата.

Попытки продавить

Вопрос, который с виду кажется лишь финансовым, на самом деле, скорее, политический, вновь обостряющий противостояние мэра и депутатского корпуса, ведь по сути, Дума таким образом упрекает администрацию в некомпетентности решения вопросов ЖКХ.

Александр Студеникин.7 Александр Студеникин. Фото: Сергей Кулыгин

То, что он переходит в политическую плоскость, говорит и намеченная встреча политсовета «ЕР», на которой предлагают обсудить этот вопрос. По данным «БР» инициатором этого является глава города Александр Студеникин.

— Вчера в ходе заседания Думы города был рассмотрен ряд вопросов. Некоторые из них непосредственно касалась изменения структуры местного представительного органа и требовали и в без того сложное время значительного увеличения затрат на содержание руководства Думы, — поясняет в обращении мэр. — Несмотря на то, что данный вопрос был дважды поставлен на голосование, значительная часть депутатского корпуса проявила ответственность и не проголосовала за него. Вопреки здравому смыслу продолжаются попытки продавить данный вопрос путем повторного голосования методом опроса. Считаю крайне возмутительным такое давление на депутатов.

Отметим, что решение вопроса о введении окладов председателям думских комитетов еще может склониться в сторону «за». На минувшем заседании присутствовало лишь 23 депутата. Это означает, что среди оставшихся семи (где есть и единороссы), могут «найтись» два недостающих голоса.

Заседание Думы Бийска в ноябре 2021 года8 Заседание Думы Бийска в ноябре 2021 года Фото: Сергей Кулыгин Тогда содержание Думы Бийска вырастет еще. Сейчас в проекте бюджета на 2022 год казне Бийска оно уже обходится городу в 8,54 млн руб.

Однако какие бы истинные причины не привели к спору, очевидно, что с ЖКХ в Бийске не все в порядке. Мэрию сотрясают скандалы с уголовными делами и суды с подрядчиками, в карточках потенциальных предприятий-банкротов все больше названий бийских МУПов, минувшую зиму в профильном управлении руководители менялись как на карусели, а город погряз в снегу настолько, что даже автобусники отказались выходить на дороги, потому что самих дорог просто не осталось.

Бийский рабочий

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