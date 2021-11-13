Бийск: В декабре в Бийске автобусы вернутся на маршрут №55, но сам маршрут изменится

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В следующем месяце в Бийске вновь запустят один из самых востребованных маршрутов

Через восемь месяцев после приостановки работы городского маршрута №55, на него вновь вернут автобусы.

По маршруту №55 транспорт пойдет в рамках нового муниципального контракта с автоперевозчиками. Новая схема городской транспортной системы вступит в силу с 20 декабря. По ней и возобновится работа маршрута, вновь запустить который бийчане просят с весны.

Напомним, автобусы с табличкой «55» пропали еще в апреле. Споры вокруг этого маршрута в Бийске шли давно, в том числе и судебные.

«БР» узнал, почему в Бийске временно закрыли маршрут №55

11:08, 11.05.2021 9601

Сначала перевозчик Юрий Матусович добился в суде признания, что ему незаконно изменили схему разработанного маршрута, пустив автобусы с прибыльной Зеленки на Шадрина. Затем в другом деле суд признал недействительность договора между администрацией и перевозчиком, то есть обозначив вообще выход автобусов на маршрут неуместным.

После этого муниципалитет объявил любой выход транспорта на линию – нелегальным. Остался только «шадринский» маршрут №55Ш, на который в день выходило три автобуса.

Выход автобусов на маршрут №55 прекратился весной 2021 года. Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

Тогда «БР» поясняли в МУП «Бийскгортранс», что город не намерен закрывать сам маршрут №55. Вопрос лишь в том, кто будет на нем работать. Определить это должен конкурс перевозчиков. Конкурс прошел. Но работа по его итогам начнется лишь ближе к концу декабря

20 декабря маршрут №55 возобновит свою работу, с новым перевозчиком и в измененном виде.

Если раньше автобус шел через весь район АБ и по улице Прибыткова выезжал на Докучаева, то сейчас круг по АБ сократится.

С «Кристалла» автобусы пойдут до споркомплекса «Заря», там повернут налево, мимо торгового центра «АБ», выйдут на Декабристов и снова вернутся на Социалистическую. Дальше – на улицы Кутузова, Матросова, Разина и далее через Зеленый Клин – в центр, вдоль бульвара Вали Максимовой и Петровского бульвара к ТРЦ «Восквесенье». На этом маршруте в день будет работать шесть автобусов. Еще три так и останутся на маршруте №55Ш, идущем через Шадрина и Шевченко.

Бийский рабочий