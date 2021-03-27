Бийск: В драмтеатре Бийска впервые за долгое время появился художник по костюмам

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В драмтеатре кипит жизнь: новые спектакли собирают залы, публика соскучилась по актерам и разным по накалу страстей постановкам.

Последняя премьера невероятного фарса «Неугомонный дух» стала также и представлением работы «своего собственного» художника по костюмам. Как происходит создание нового спектакля, узнали корреспонденты «БР», заглянув в закулисье театра.

Началось, как в сказке

Главный художник театра Елена Хабарова работает здесь уже почти три года. Сначала она создавала исключительно декорации – занималась их покраской, доработкой и реконструкцией. Однако уже тогда ее творческий потенциал был заметен невооруженным глазом. Проявить себя Елене удалось, когда она попала в сказку, а точнее – в процесс ее создания. Вместе с актером и режиссером Артемом Фоменко, девушка начала придумывать образы для детской постановки о коте Леопольде, позднее – для новогодней сказки. Оказалось, что костюмы радуют не только зрителей, но и актеров – «свой собственный художник» всем так пришелся по духу, что решено было направить старания талантливого специалиста и на взрослые спектакли.

– Действительно, раньше долгое время мы сотрудничали с художниками со стороны. На протяжении многих лет нам помогала Ольга Смагина из Новосибирска, она работала дистанционно, — рассказывает Ольга Малявина, директор бийского драматического театра. — И сейчас мы доросли до того, что у нас появился собственный. Это большое событие, перспективно и важно, когда в театре есть свой театральный художник. Мы уже видим очень хорошие результаты работы Елены. Стараемся максимально воплощать все задумки режиссера и художника, и не экономим на тканях, хоть средства театра и ограничены.

Елена теперь полностью контролирует процесс создания декораций и костюмов, и начинается все с ознакомления со сценарием будущей постановки.

– Самое первое, что нужно сделать, это прочитать текст пьесы. После мы с режиссером обсуждаем основную идею: какими он видит героев, их характеры, озвучиваем полное описание. Далее прорабатываем другие моменты: например, если актер исполняет определенные трюки, ему должно быть удобно это делать и в костюме. Наступает время создания эскиза, которые я создаю, ориентируясь на полученные от разговора указания и свои впечатления.

Вопреки представлениям обывателей, актеры не участвуют в создании своих образов, одежду они видят уже на этапе примерки, и могут только попросить сделать ее более удобной. Так, например, в одном образе актрисе пришлось укоротить рукава, потому что пайетки на них больно кололись. Это такие же обычные, рабочие моменты: потому что здесь все привыкли подходить к процессу профессионально. Кстати, актеры и актрисы давно уже «распределены» по мастерам пошивочного цеха: каждый мастер здесь знает особенности «своего» артиста. Все-таки важно, когда готовое изделие действительно удобное, подчеркивает все достоинства актера и нравится ему.

Нарочито театрально

Елена, в предыдущих постановках драмтеатра часто создавались костюмы, стилизованные под современность. Эта тенденция будет продолжаться?

– Да, современная мода, конечно, оказывает свое влияние, иногда без этого просто не обойтись. Например, в «Неугомонном духе» за основу взята стилистика 30-х годов, которая прослеживается в различных элементах. Но не стоит забывать, что этот спектакль заявлен как фарс: поэтому мы специально исказили крой, сделали неестественно широкие плечи. Это театральные, утрированные моменты, которые сделаны, чтобы добиться нужного эффекта. Зритель же видит общую картинку, а не какие-то мелочи, хотя нами и учитываются все тонкости.

И зрители, и актеры в восторге от вашей работы. Как удалось этого добиться за короткое время?

– Прежде, чем приступить к созданию образа, проходишь много подготовительных этапов: нужно просмотреть разнообразные картинки, коллекции, оценить моду, заявленную во времени действия спектакля, зрительно перенести ее на современную. Перед тем, как приступить к «Неугомонному духу», я смотрела Тима Бертона, некоторые идеи, например, очки, где меняются глаза, взяты оттуда.

Нужно вообще думать о том, насколько реально воплотить идеи в жизнь? Или сначала полет фантазии?

– Первоначально делается эскиз «от кутюр» — это может быть нереальная, фантазийная мода, одежда со сложными элементами, которую не носят в жизни. А потом она превращается в прет-а-порте, то есть адаптированную к реальности. Двигаясь от источника творчества, мы переходим к техническому рисунку, который можно воплотить в швейном цеху: крой максимально упрощается, но некоторые элементы остаются неизменными. В магазин за тканью я прихожу уже с эскизами, подбираю нужную. Если есть сомнения, отрезаю кусочки, и уже в швейном цеху советуюсь с теми, кто будет изготавливать костюмы – возможно ли это? Как ткань ляжет в складку?

Кстати, придать оригинальность даже простому костюму может художник-бутафор Анастасия Степанова, которая помогает и с декорациями, созданием головных уборов, аксессуаров и сценического реквизита.

– Работа художника-бутафора начинается после разбора эскиза, когда определено количество и качество материала. Тогда Анастасия решает, что именно будет делать: головной убор, украшения, сумочки, или может понадобиться как-то преобразить обувь, — поясняет Елена.

– Мы часто модернизируем материалы, переделываем для себя, если не находим нужных. Как-то раз даже делали пальмы из канализационной трубы, — делится секретами профессии мастер по бутафории. — Иногда процесс создания каких-то аксессуаров выглядит очень смешно. Например, чтобы сделать шкуру медведя, которую по действию спектакля актриса должна надевать на себя, мы купили кусок меха, и она ложилась на него — обводили силуэт. Потом к нему пришивали голову, лапки, когти, которые также изготавливались здесь.

На работу вдохновляет…работа

Елена, в создании именно сценических костюмов есть определенные тонкости?

– Безусловно, и их очень много, потому что со сцены они видятся зрителю по-другому. Какие-то элементы могут быть преувеличены: та же брошь, если она будет большего размера, чем в жизни, со сцены будет казаться нормальной, маленькой. Самое сложное, это не просто придумать образ одного костюма, каким он будет, а умело сочетать наряды всех действующих на сцене лиц между собой. Должна быть гармония в целом, в том числе – с декорациями, светом. Не могут быть все разными, обязательно должна быть взаимосвязь.

Приходилось ли использовать в своем творчестве какие-то необычные ткани?

– Да, например, портьерные, тюль. В этом спектакле работали также с искусственной кожей, хотя до этого у меня не было такой практики, и я не знала, как она себя поведет. Также закупались в больших количествах цветы, после мы их окрашивали в нужные цвета, чтобы они совпадали по гамме с костюмами. Иногда выходит так, что самые дорогостоящие ткани на сцене выглядят обычно: например, на халат с большим шлейфом одной из дам фарса «Неугомонный дух» пошла тяжелая, очень дорогостоящая ткань.

Есть технический прогон спектакля, когда актеры впервые играют в костюмах, которые для них приготовлены. За какими моментами в этот момент смотрите вы, часто что-то изменяете и исправляете?

– На техническом прогоне сразу становятся заметны детали, которые нужно просто убрать. Так, мы отказались от накладок на ботинки Чарльза, стилизованные под 30-е годы, и от каблуков для актрис, когда они были в легких мантиях, чтобы они не цепляли ткань. Хорошо, что есть такая возможность — исправить все до премьеры. В этом и плюс моего присутствия. Потому что вопросы в процессе изготовления возникают постоянно, о каждой мелочи надо побеспокоиться: даже о выборе пуговиц.

Как вдохновляешься перед очередным спектаклем?

– Работа занимает много времени – мы изготавливаем все мыслимое и немыслимое, даже то, что изначально казалось невозможным. Здесь я черпаю энергию, а результат дает новый прилив сил. Процесс поиска, и то, что у нас есть определенная общая задача — выпустить спектакль, вдохновляет. Ведь в самом начале нет ничего! Начинается изготовление декораций, всего, с чем работают артисты, и что надевают. Можно сказать, что у нас настоящее мини-производство: мы покупаем и железо, и дерево, из которого создаются необходимые конструкции, потом – окрашиваются в нужный цвет, либо реставрируется имеющееся. У нас дружный коллектив, мы поддерживаем друг друга, у всех есть ответственность за спектакль, который должен быть готов к определенному дню. Это очень ценно и здорово.

Актриса бийского драмтеатра признана «Лучшим работником культуры года»

16:41, 25.03.2021 641

Бийский рабочий