Бийск: В центре социального обслуживания Бийска прошли обыски

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Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в комплексном центре социального обслуживания населения Бийска.

В ходе обысков были изъяты документы ведомства. Сегодня нам стало известно, что в Следственном комитете возбудили уголовное дело. К противоправным деяниям может быть причастен руководитель центра.

Сегодня директором является Людмила Чернова. На руководящей должности она уже 15 лет. О работе самого центра в нашей информационной программе мы рассказываем регулярно. Но это, как говорят сами работники центра, только видимая сторона медали — то, что происходит внутри – отдельная история.

Редакции «Участка 112» удалось пообщаться с сотрудниками. Наталья (имя героини по её просьбе мы изменили), в центр социального обслуживания Бийска пришла в 2007 году. Курировала несколько направлений, писала гранты, реализовывала крупные проекты и помогала привлечь в город в том числе и федеральные деньги.

Однако после этого для нее были созданы такие условия, что Наталья ушла. Женщина никак не хотела смириться с финансовыми нарушениями и вседозволенностью руководителя.

Так, сотрудникам центра приходилось отдавать директору выписанные премии, и это было нормой. По словам бывших сотрудников, в центре были трудоустроены люди, которые исправно получали заработную плату, но вот на работе они не появлялись.

Расследование уголовного дела находится в производстве СУ СК РФ по Алтайскому краю. Конкретного виновного пока нет — сейчас изучаются документы.

Не исключено, что в работе центра Бийска удастся выявить и другие противоправные факты, о которых нам рассказали бывшие сотрудники. И, возможно, что среди фигурантов могут оказаться известные в крае чиновники. Как только будет предъявлено обвинение – мы еще вернемся к этой теме.

Бийский рабочий