Бийск: В Бийске прошли мероприятия посвященные годовщине вывода войск из Афганистана • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: В Бийске прошли мероприятия посвященные годовщине вывода войск из Афганистана

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

0 1 из 7 В Бийске прошли мероприятия посвященные годовщине вывода войск из Афганистана1 В Бийске прошли мероприятия посвященные годовщине вывода войск из Афганистана2 В Бийске прошли мероприятия посвященные годовщине вывода войск из Афганистана3 В Бийске прошли мероприятия посвященные годовщине вывода войск из Афганистана4 В Бийске прошли мероприятия посвященные годовщине вывода войск из Афганистана5 В Бийске прошли мероприятия посвященные годовщине вывода войск из Афганистана6 В Бийске прошли мероприятия посвященные годовщине вывода войск из Афганистана7 В Бийске прошли мероприятия посвященные годовщине вывода войск из Афганистана8 В Бийске прошли мероприятия посвященные годовщине вывода войск из Афганистана9 В Бийске прошли мероприятия посвященные годовщине вывода войск из Афганистана10 В Бийске прошли мероприятия посвященные годовщине вывода войск из Афганистана11 В Бийске прошли мероприятия посвященные годовщине вывода войск из Афганистана12 В Бийске прошли мероприятия посвященные годовщине вывода войск из Афганистана13

32 года назад Советские войска завершили выход из Афганистана.

15 февраля в Бийске прошли памятные мероприятия, посвященные 32-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. В Успенском соборе прошла панихида, а на мемориале Славы состоялось торжественное мероприятие и возложение цветов. Далее участники мероприятия на автобусах с матерями погибших воинов отправились по городским кладбищам, где пройдет возложение венков.

День памяти воинов-интернационалистов отмечается ежегодно 15 февраля. В этот день в 1989 году закончилась война в Афганистане, которая длилась долгих 9 лет. Война изменила судьбы множества семей, оставив вечный отпечаток на их истории. Хотя официально праздник объявили только в 2010 году, но начиная с 1989 года 15 февраля стало значимой датой в жизнях сотен тысяч людей.

По традиции в этот день вспоминают тех, кто служил в Афганистане. Воины, присутствующие на торжествах делятся воспоминаниями и чтят память погибших сослуживцев.

Бийский рабочий

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: 15 февраля отмечается день вывода войск из Афганистана

Фев 16, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Заработал официальный сайтII этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Фев 16, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Новые возможности для молодёжи: на Алтае стартовал прием заявок для участия в проекте «Региональный ПолитСтартап»

Фев 16, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 16.02.2021: Полиция информирует: Профилактическое мероприятие «Должник» с 15.02.2021 по 19.02.2021!

Фев 16, 2021
Алтайский край

Ключевский район: 15 февраля отмечается день вывода войск из Афганистана

Фев 16, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Заработал официальный сайтII этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Фев 16, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Новые возможности для молодёжи: на Алтае стартовал прием заявок для участия в проекте «Региональный ПолитСтартап»

Фев 16, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar