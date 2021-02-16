Бийск: В Бийске прошли мероприятия посвященные годовщине вывода войск из Афганистана • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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32 года назад Советские войска завершили выход из Афганистана.

15 февраля в Бийске прошли памятные мероприятия, посвященные 32-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. В Успенском соборе прошла панихида, а на мемориале Славы состоялось торжественное мероприятие и возложение цветов. Далее участники мероприятия на автобусах с матерями погибших воинов отправились по городским кладбищам, где пройдет возложение венков.

День памяти воинов-интернационалистов отмечается ежегодно 15 февраля. В этот день в 1989 году закончилась война в Афганистане, которая длилась долгих 9 лет. Война изменила судьбы множества семей, оставив вечный отпечаток на их истории. Хотя официально праздник объявили только в 2010 году, но начиная с 1989 года 15 февраля стало значимой датой в жизнях сотен тысяч людей.

По традиции в этот день вспоминают тех, кто служил в Афганистане. Воины, присутствующие на торжествах делятся воспоминаниями и чтят память погибших сослуживцев.

Бийский рабочий