Бийск: В Бийске после «Лыжни России» лес погряз в пластике и мусоре • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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Уборка после массовой акции затянулась и лес на АБ оказался завален мусором.

Праздник в этом году был не таким массовым, как обычно, но все же привлек на лыжню, или же просто лесную прогулку, засидевшихся дома бийчан.

Традиционная гречневая «солдатская» каша и горячий чай согревали народ в достаточно морозную погоду.

Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы

17:10, 14.02.2021 1384

Однако предугадать, что этот день вызовет не только положительные эмоции, можно было уже тогда. По словам посетителей мероприятия, не было организовано больших контейнеров для мусора.

Местные жительницы Людмила Ивановна и Ольга Васильевна поделились своими впечатлениями с «Бийским рабочим»:

– Вы знаете, очень много мусора было понакидано. Мы 14 февраля после обеда прошли, он еще был свален в большие кучи. Сегодня утром, 15 числа, уже убрано, но не чисто. Раз мероприятие такое – контейнер надо большой ставить! Людям же все равно куда-то бросить надо эти пластиковые стаканчики и тарелки. Кухня стояла здесь, так этих стаканчиков было не сосчитать, сотни валялись на земле.

По словам бийчанок, пандемия также расслабила и детей, и взрослых.

– Когда занятия у детей проводились на улице, тренера выводили детей. Приходят, например, гимнасты, дети ручки обтирают — всем мамы выдали салфетки, и бросают. Лес превратился, не знаю, во что. Потом был организован специальный сбор, конечно, подмели-убрали. А ведь так просто приучать к чистоте сразу – вытер ручки салфеткой, положи ее к себе в рюкзачок.

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Спортсмен Степан, также принимавший участие в лыжном забеге 14 февраля, отметил только, что лес уже давненько нуждается в хорошем рейде: здесь нужно подобрать брошенный или разлетевшийся пластик, прибрать в кормушках у белок, которым «кто только что не сует» и «призвать к совести владельцев собак», которые не убирают за своими домашними питомцами.

– Верите нет, даже на самой лыжне не убирают за собаками.

Еще несколько гуляющих человек согласились с тем, что большие мусорные контейнеры решили бы проблему чистоты леса, добавив при этом, что:

– Это только для сознательных людей, а тот, кто бросает около дома – и тут намусорит.

Бийский рабочий