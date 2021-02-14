Бийск: В Бийском музее встретили новый год по буддийскому лунному календарю • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

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Торжественное мероприятие началось в 12.00 12.02.2021 – вот такая магическая синергия чисел.

С докладом на тему тибетской астрологии и календаря, значения праздника в жизни народов исповедующих буддизм выступил старший научный сотрудник отдела истории БКМ Дмитрий Васильевич Ерошкин. Преподавателями и студентами Бийского государственного музыкального колледжа была представлена музыкальная программа. А представители бийского сообщества кумандинцев «Кумандинцы Алтая» порадовали всех творожниками из репертуара национальной кухни.

В буддийской традиции празднование Нового года — Сагаалгана — приходится на разные даты — между концом января и серединой марта, на первое весеннее новолуние по лунному календарю.

Дату встречи Нового года по лунному календарю ежегодно высчитывают по астрологическим таблицам. Традиционно в канун Нового года наиболее уважаемые и почитаемые ламы делают астрологические прогнозы для жителей каждой страны на будущий год. За три дня до наступления праздника в храмах совершается особый молебен, посвященный дхармапалам — десяти божествам-защитникам Учения. Наибольшее почитание воздается богине Шри-Дэви (тиб. Палдан Лхамо), которая считается покровительницей столицы Тибета Лхасы. Для получения благословения богини рекомендуется не спать всю ночь до 6-ти утра — либо присутствовать на молебнах в храме, либо дома читать мантры и делать практику. Тем, кто не спит и обращается к ней за помощью, богиня окажет свое покровительство и поможет в решении сложных вопросов.

Дома накрывается праздничный стол, на котором обязательно должна присутствовать белая пища (молоко, сметана, творог, масло).

Бийск посетил Генеральный консул Монголии в Кызыле Чимид Ганболд

09:51, 05.02.2021 980

Бийский рабочий