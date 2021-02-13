Бийск: В Бийском районе в 2021 году отремонтируют семь учреждений культуры • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

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Район стал лидером по количеству поддержанных проектов в сфере культуры.

Всего в Алтайском крае в рамках проекта поддержки местных инициатив в Алтайском крае отремонтируют почти 50 учреждений культуры — это 48 домов культуры и одна библиотека.

Как сообщили в краевом Министерстве культуры, лидером по количеству поддержанных проектов в сфере культуры стал Бийский район, в котором отремонтируют семь сельских домов культуры. Общая стоимость проектов составила более восьми с половиной миллионов рублей. Также средства краевого бюджета направят на текущий ремонт сразу нескольких домов культуры в селах Целинного, Красногорского, Алейского, Завьяловского, Смоленского, Советского, Тальменского и других районов края.

Добавим, всего на конкурс проектов в рамках поддержки местных инициатив 2021 года поступило 478 заявок от 59 муниципальных районов и трех городских округов Алтайского края. Победителями признали 400 инициативных проектов, которые выбрали жители региона. Объем средств краевого бюджета на их реализацию в 2021 году увеличили до 300 миллионов рублей, что позволит большему количеству муниципалитетов решить насущные проблемы местного значения.

Бийский рабочий