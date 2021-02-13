Бийск: В Бийске к августу отремонтируют переулок Складской и установят светофор • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

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22 млн рублей в Бийске готовы выделить на ремонт переулка Складского.

В 2021 году должны завершиться работы по обустройству дорог, по которым пойдет поток транспорта в обход спального района на Табачке.

В 2017 году рядом со школой №20 и главным корпусом АГГПУ (который в народе по-прежнему называют пединститут) отремонтировали улицу Шевченко. Сегодня по ней даже проложен автобусный маршрут № 55ш.

В 2020 году в этом же районе был отремонтирован участок улицы Короленко, который находится за детской больницей.

Ремонт переулка Складского, намеченный на 2021 год, должен завершить строительство дорожного участка, по которому, как предполагается, пойдут машины со стороны улиц Иркутской и Чехова в сторону улицы Вали Максимовой, огибая жилмассив, детский сад и школу.

Ремонт дороги намечен на участке от улицы Чехова до пересечения с улицей Шевченко.

Все отремонтировать, а по сути – построить заново – нужно 722 метра дороги.

Сейчас муниципалитет ищет подрядчика для выполнения работ. Стартовая цена на тендере по выбору подрядчика — 22 млн руб. Сам аукцион намечен на 18 февраля.

В рамках будущего контракта с дорожниками предусмотрены ремонт дорожного полотна, устройство тротуаров, установка пешеходных металлических ограждений и дорожных знаков.

Скорость движения здесь планируют ограничить 40 км в час.

Также тут появится светофор. Его установят на пересечении переулка Складского и улицы Шевченко, недалеко от магазина «Стрела».

В планах муниципалитета – приступить к ремонту переулка уже с 1 июня, а завершить – не позднее 16 августа.

Бийский рабочий