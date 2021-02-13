Бийск: В Бийске к августу отремонтируют переулок Складской и установят светофор • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: В Бийске к августу отремонтируют переулок Складской и установят светофор

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

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22 млн рублей в Бийске готовы выделить на ремонт переулка Складского.

В 2021 году должны завершиться работы по обустройству дорог, по которым пойдет поток транспорта в обход спального района на Табачке.

В 2017 году рядом со школой №20 и главным корпусом АГГПУ (который в народе по-прежнему называют пединститут) отремонтировали улицу Шевченко. Сегодня по ней даже проложен автобусный маршрут № 55ш.

В 2020 году в этом же районе был отремонтирован участок улицы Короленко, который находится за детской больницей.

В Бийске к августу отремонтируют переулок Складской и установят светофор1

Ремонт переулка Складского, намеченный на 2021 год, должен завершить строительство дорожного участка, по которому, как предполагается, пойдут машины со стороны улиц Иркутской и Чехова в сторону улицы Вали Максимовой, огибая жилмассив, детский сад и школу.

Ремонт дороги намечен на участке от улицы Чехова до пересечения с улицей Шевченко.

Все отремонтировать, а по сути – построить заново – нужно 722 метра дороги.

Сейчас муниципалитет ищет подрядчика для выполнения работ. Стартовая цена на тендере по выбору подрядчика — 22 млн руб. Сам аукцион намечен на 18 февраля.

В рамках будущего контракта с дорожниками предусмотрены ремонт дорожного полотна, устройство тротуаров,   установка пешеходных металлических ограждений и дорожных знаков.

В Бийске к августу отремонтируют переулок Складской и установят светофор2

Скорость движения здесь планируют ограничить 40 км в час.

Также тут появится светофор. Его установят на пересечении переулка Складского и улицы Шевченко, недалеко от магазина «Стрела».   

В планах муниципалитета – приступить к ремонту переулка уже с 1 июня, а завершить – не позднее 16 августа.  

Бийский рабочий

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