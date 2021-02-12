Бийск: В Бийске пьяный водитель на Volvo протаранил сразу шесть автомобилей • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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«Аварком-Бийск» сообщает, что масштабное ДТП произошло на Коммунарском.
Видео последствий «пьяного» ДТП опубликовано в паблике автоэкспертов – разрушения впечатляющие.
— Из-под колес автомобиля достали двоих, в тяжёлом состоянии отправлены в больницу, — такой комментарий оставили специалисты «Аваркома».
На последних снятых кадрах ролика видно человека, который лежит на асфальте. Авария послужила причиной большой пробки.
Видео уже растащили все соцсети не только Бийска, но и Алтайского края. Комментаторы единодушны в оценке действий пьяного водителя. Есть и оценка «боевых» свойств марки Volvo:
— Ждите на Дроме данные авто с пометкой «не бита, не крашена».
— К черту УАЗик, покупаю Volvo!
— А Volvo-то собрал страйк!
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