Бийск: В Бийске бывшего дворника и повара обвиняют в мошенничестве • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Бийчане незаконно получили выплаты по безработице.

Двоих бийчан обвиняют в мошенничестве при получении выплат. Между собой они не знакомы, но истории их чем-то схожи. Подробности уголовных дел сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Бийское».

Уголовка за испытательный срок

Молодой мужчина до пандемии работал дворником. В марте 2020 года он уволился, но новую работу так и не нашел. Решил встать на учет как безработный, ведь можно было получать социальные выплаты.

В период коронавируса заявления подавались дистанционно. Молодой человек по электронной почте отправил все, что полагается: сканы паспорта, военного билета, свидетельства о рождении детей (а их у парня — двое), трудовую книжку, свидетельство об образовании, данные о средней заработной плате, когда работал дворником, а также справку о том, что у него имеется инвалидность.

Вскоре пришел ответ: мужчина признан безработным и ему начислят пособия. Выплаты для Бийска были неплохими – около 20 тысяч рублей ежемесячно. К тому же полагалось еще по 3 тыс. рублей на каждого ребенка.

В ЦЗН мужчину предупредили сразу: как только он найдет работу, выплаты будут приостановлены. При этом предупредить о том, что он трудоустроился, мужчина должен был самостоятельно.

Работу молодой человек вскоре нашел – кассиром в магазине. Правда, пока работал на испытательном сроке и не был уверен, что после стажировки его оставят в магазине, о том, что нашел работу, мужчина решил умолчать.

По истечении испытательного срока мужчина сам признался, что получил работу и в выплатах по безработице больше не нуждается. В ЦЗН, в свою очередь, провели проверку и узнали, что бийчанин трудоустроился гораздо раньше, и получал выплаты дополнительно к зарплате – та составляла около 25 тыс. рублей.

Вскоре мужчину попросили прийти. Не в ЦЗН. В полицию. Там пояснили: мужчина обвиняется в хищении денежные средств, принадлежащих ЦЗН. Таких набралось немногим более 23 тыс. рублей.

За них молодому человеку грозит уголовная ответственность. Впрочем, свою вину бийчанин признал и пообещал вернуть все полученные средства.

История о трудовой книжке

В том же преступлении обвиняют и бийчанку, работавшую в общепите пекарем-поваром. Работала она без записи в трудовой книжке – хозяин кафе попросил лишь санитарную.

С приходом пандемии в столовой объявили: с частью сотрудником придется расстаться. Так бийчанка осталась без работы.

Женщина встала на учет в службу занятости и вскоре получила статус безработной, а с ним – и выплаты.

Когда к коронавирусу в Бийске стали привыкать, многие возвратились из простоя. Вот и бийчанку попросили вернуться в столовую. Но та на тот момент приболела, и, по словам женщины, работодатель попросил ее предоставить больничный лист, а с ним – и трудовую книжку.

Женщина передала документы, но вскоре заболела вновь и решила, что работать больше не будет. Она написала заявление об увольнении, получила обратно трудовую, в который была запись, что несколько месяцев назад ее приняли на работу.

При этом сама бийчанка уверяет, что об оформлении с ней трудовых отношений никто не говорил. Как бы иначе она могла предоставить копию трудовой книжки, где последняя запись сделана в 2017 году? А вот собственник столовой утверждает, что прием в штат обсуждался.

К этому времени выплачивать пособия женщине все равно уже перестали, поскольку с момента признания ее безработной прошло несколько месяцев. Однако получилось так, что по факту на то время, пока как безработная она еще получала выплаты, женщина уже была трудоустроена поваром.

В итоге бийчанку тоже обвинили в мошенничестве при получении выплат – на 21 тыс. рублей.

В Уголовном Кодексе РФ оно описывается как хищение денежных средств при получении пособий, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

Бийский рабочий