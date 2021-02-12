Бийск: В Бийске более 40 сотрудников завода могут остаться без работы • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Бийский олеумный завод уведомил краевое министерства промышленности и энергетики о высвобождении кадров.

Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики Алтайского края, рассказал, какие крупные промпредприятия уведомили о грядущем сокращении работников.

Министр назвал три предприятия — рубцовский филиал «Алтайвагонзавода» (здесь ожидается увольнение 173 работников), Барнаульский вагоно-ремонтный завод (под сокращение попадут 46 человек) и Бийский олеумный завод (уведомил о высвобождении 42 сотрудников).

— Это активы не профильного производства будут сокращаться, — пояснил Вячеслав Химочка. — Это по их Дворцу культуры.

Здание ДК БОЗ может перейти на баланс администрации Бийска

13:32, 02.02.2021 3550

Информация о том, что в ДК БОЗ намечаются сокращения, появилась уже давно. Это связано с тем, что завод может освободиться от непрофильных объектов — в том числе и Дворца культуры.

Один из вариантов — предприятие передаст здание ДК на баланс муниципалитета. Однако окончательного решения на этот счет не принято.

Продолжит ли ДК БОЗ работу в текущем формате, если передача здания городу все-таки произойдет, и будет ли в этом случае у муниципалитета потребность в кадрах для работы в ДК (ведь так работники могли бы просто формально перейти от одного работодателя, завода — к другому, городу) — вопросы пока открытые.

Как ранее сетевому изданию «Толк» комментировала ситуацию Ирина Ломоносова, первый заместитель главы Бийска, «в случае массового сокращения работников администрация совместно с Центром занятости населения Бийска окажет им содействие по трудоустройству в организациях города».

Бийский рабочий