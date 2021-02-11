Бийск: В Бийском районе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве местного жителя • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: В Бийском районе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве местного жителя

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

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Убийство произошло в ходе пьяной ссоры – потерпевший получил один удар ножом и умер.

Следственный отдел СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовного дело в отношении 41-летнего жителя Зонального района. Он подозревается в убийстве.

Днем 5 февраля 2021 года компания мужчин распивала спиртные напитки в одном из домов города Бийска. В ходе застолья между гостями произошла ссора по незначительному поводу. В результате обвиняемый, взяв кухонный нож, нанес знакомому один удар в область шеи и вынес его на улицу. От полученных телесных повреждений 51-летний мужчина скончался на месте происшествия.  

— В настоящее время по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы, — рассказала помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова. 

Бийский рабочий

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