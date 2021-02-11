Бийск: В Бийске работал центр для мигрантов, где экзамены принимали мясопереработчики • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Бийчанок осудили за организацию незаконной миграции

В Бийске прикрыли учебный центр, сотрудницы которого помогали иностранцам получить вид на жительство, патент на работу и даже гражданство. Нелегальную схему выявили сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Показывать свои лица осужденные дамы явно не желают. Одна из них и вовсе во время оглашения приговора спряталась в капюшоне норковой шубы. Несколько лет назад эти женщины открыли бизнес, оформив ИП.

Предпринимательницы оказывали услуги исключительно иностранцам — тем, кто хотел обосноваться в России. Работали в центре масштабно, привлекая «клиентов» не только в Бийске, но и по всему Алтайскому краю.

Они формально принимали экзамены, а после выдавали сертификаты. После этого в миграционной службе люди, прибывшие из зарубежья, получали вид на жительство, патент на работу и оформляли гражданство.

Иностранцы, которые обращались в центр, на самом деле были очень далеки от знакомства с русским языком, историей России и основами законодательства. Тем не менее, экзамены они сдавали успешно. Еще бы, ведь в центре все делали за них.

— В центре сидели и за них отвечали. Даже субтест, который выполняется на камеру, где нужно произносить текст, с мигрантами по нескольку раз отрабатывали. Прямо как с первоклассниками. Запишут, если неудачно получились — записывают еще раз. И так — снова и снова, пока не получится. Естественно, в центре за это брали деньги. В среднем — 5 тысяч рублей, — рассказывает Наталья Криволуцкая, старший помощник прокурора Бийска.

При этом организаторы центра вообще не имели права проводить и принимать экзамены, просто потому, что образование их работников этого не позволяет. Так, одна из женщин со специальностью «инженер технолог по мясопереработке» работает руководителем завода по убою и переработке мяса птицы.

Сколько именно заработали осужденные, сказать сложно, но, судя по выданным сертификатам, доход у центра был стабильным. Суд находчивость женщин не оценил.

Приговором Бийского городского суда за организацию незаконной миграции женщинам назначено наказание – два года и шесть месяцев лишения свободы условно. Кроме того, каждой из них придется заплатить штраф в 30 тыс. руб.

Приговор в законную силу пока не вступил. Осужденные намерены его обжаловать в краевом суде. Женщины уверены, что ничего противозаконного они не совершали.

Бийский рабочий