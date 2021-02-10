Бийск: В Бийске пройдет выставка картин на виниловых пластинках • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Виниловые пластинки стали рабочей поверхностью для художников.

Галерея авторских работ «АлтайТалант» и арт-пространство «Место встречи с искусством» в ТК Модный представят бийчанам необычную выставку «Изображение звука» и выставку плакатов Ксении Люстиковой

Вместо привычных полотен на ней будут представлены картины, нарисованные на виниле. 40 пластинок стали рабочей поверхностью для 25 художников. Они, покрывая винил слоями краски, лишили тем самым пластинку возможности воспроизводить звук музыки, но при этом словно создали образ звука. Каждый выбирал тему сам.

Эта выставка стала совместным проектом барнаульской галереи «Республика ИЗО» и радиостанции Радио ENERGY.

И все же без музыки не обойтись. 12 февраля открытие выставки озвучат Дмитрий Чернуха (группа «Nоль Три») и Алексей Кобзев (Радио «Глаголъ»). Начало в 16 часов.

Выставка будет открыта для всех желающих с 12 февраля по 16 марта в ТК «Модный» на 4 этаже.

Бийский рабочий